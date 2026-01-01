В Україні запустили «єЯсла»: як батькам отримати гроші на догляд за дитиною
Сьогодні, 07:15
З 1 січня в Україні запрацював оновлений механізм підтримки працюючих батьків. Уряд офіційно дав старт програмі «єЯсла», яка покликана допомогти родинам поєднати кар’єру з вихованням малюків віком від 1 до 3 років.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Суть та розмір допомоги
Як повідомили у міністерстві, програма працює як щомісячна цільова компенсація витрат на професійний догляд за дитиною. Гроші надаються тим батькам (або законним представникам), які виходять на роботу на повний робочий день.
Розмір державної допомоги становить:
8 000 гривень щомісяця — для сімей, у яких мати або інший законний представник повертається до роботи після досягнення дитиною одного року;
12 000 гривень щомісяця — для сімей, які виховують дитину з інвалідністю (з урахуванням коефіцієнта 1,5);
На що можна витратити кошти?
Оскільки допомога є цільовою, її можна спрямувати виключно на оплату послуг з догляду. Це можуть бути приватні садочки, няні-ФОПи або офіційні агентства. Також кошти покривають додаткові послуги у державних садочках:
харчування та перебування у чергових групах (ранкові/вечірні);
розвиваючі гуртки, секції та психолого-педагогічні заняття;
реабілітаційні послуги понад базову програму.
Як оформити «єЯсла»?
Батькам не обов’язково стояти в чергах — подати заявку можна онлайн через сервіс Дія.Шеринг. Для тих, хто надає перевагу особистому візиту, звертатися потрібно до відділень Пенсійного фонду.
Пакет документів мінімальний:
Паспорт та РНОКПП (ідентифікаційний код).
Свідоцтво про народження малюка.
Документ (наказ або витяг), що підтверджує ваш вихід на роботу на повну ставку.
Фахівці або заклади, яким ви сплачуєте за догляд, повинні мати відповідні КВЕДи (наприклад, 85.10 чи 88.91), що підтверджують їхнє право надавати такі послуги офіційно.
«Мета програми „єЯсла“ — підтримати сім’ї з маленькими дітьми, надати батькам можливість повернутися до професійної діяльності, а дітям — отримувати якісний догляд у зручній та безпечній для родини формі», — зазначили у МОН.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Суть та розмір допомоги
Як повідомили у міністерстві, програма працює як щомісячна цільова компенсація витрат на професійний догляд за дитиною. Гроші надаються тим батькам (або законним представникам), які виходять на роботу на повний робочий день.
Розмір державної допомоги становить:
8 000 гривень щомісяця — для сімей, у яких мати або інший законний представник повертається до роботи після досягнення дитиною одного року;
12 000 гривень щомісяця — для сімей, які виховують дитину з інвалідністю (з урахуванням коефіцієнта 1,5);
На що можна витратити кошти?
Оскільки допомога є цільовою, її можна спрямувати виключно на оплату послуг з догляду. Це можуть бути приватні садочки, няні-ФОПи або офіційні агентства. Також кошти покривають додаткові послуги у державних садочках:
харчування та перебування у чергових групах (ранкові/вечірні);
розвиваючі гуртки, секції та психолого-педагогічні заняття;
реабілітаційні послуги понад базову програму.
Як оформити «єЯсла»?
Батькам не обов’язково стояти в чергах — подати заявку можна онлайн через сервіс Дія.Шеринг. Для тих, хто надає перевагу особистому візиту, звертатися потрібно до відділень Пенсійного фонду.
Пакет документів мінімальний:
Паспорт та РНОКПП (ідентифікаційний код).
Свідоцтво про народження малюка.
Документ (наказ або витяг), що підтверджує ваш вихід на роботу на повну ставку.
Фахівці або заклади, яким ви сплачуєте за догляд, повинні мати відповідні КВЕДи (наприклад, 85.10 чи 88.91), що підтверджують їхнє право надавати такі послуги офіційно.
«Мета програми „єЯсла“ — підтримати сім’ї з маленькими дітьми, надати батькам можливість повернутися до професійної діяльності, а дітям — отримувати якісний догляд у зручній та безпечній для родини формі», — зазначили у МОН.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні запустили «єЯсла»: як батькам отримати гроші на догляд за дитиною
Сьогодні, 07:15
Путін застосовує «подвійні удари» по енергетиці України: експерт розкрив нову тактику РФ
Сьогодні, 05:17
Чи очікувати магнітні бурі 15 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
15 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00