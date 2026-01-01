В Україні запустили «єЯсла»: як батькам отримати гроші на догляд за дитиною

З 1 січня в Україні запрацював оновлений механізм підтримки працюючих батьків. Уряд офіційно дав старт програмі «єЯсла», яка покликана допомогти родинам поєднати кар’єру з вихованням малюків віком від 1 до 3 років.Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.Як повідомили у міністерстві, програма працює як щомісячна цільова компенсація витрат на професійний догляд за дитиною. Гроші надаються тим батькам (або законним представникам), які виходять на роботу на повний робочий день.Розмір державної допомоги становить:8 000 гривень щомісяця — для сімей, у яких мати або інший законний представник повертається до роботи після досягнення дитиною одного року;12 000 гривень щомісяця — для сімей, які виховують дитину з інвалідністю (з урахуванням коефіцієнта 1,5);Оскільки допомога є цільовою, її можна спрямувати виключно на оплату послуг з догляду. Це можуть бути приватні садочки, няні-ФОПи або офіційні агентства. Також кошти покривають додаткові послуги у державних садочках:харчування та перебування у чергових групах (ранкові/вечірні);розвиваючі гуртки, секції та психолого-педагогічні заняття;реабілітаційні послуги понад базову програму.Батькам не обов’язково стояти в чергах — подати заявку можна онлайн через сервіс Дія.Шеринг. Для тих, хто надає перевагу особистому візиту, звертатися потрібно до відділень Пенсійного фонду.Пакет документів мінімальний:Паспорт та РНОКПП (ідентифікаційний код).Свідоцтво про народження малюка.Документ (наказ або витяг), що підтверджує ваш вихід на роботу на повну ставку.Фахівці або заклади, яким ви сплачуєте за догляд, повинні мати відповідні КВЕДи (наприклад, 85.10 чи 88.91), що підтверджують їхнє право надавати такі послуги офіційно.«Мета програми „єЯсла“ — підтримати сім’ї з маленькими дітьми, надати батькам можливість повернутися до професійної діяльності, а дітям — отримувати якісний догляд у зручній та безпечній для родини формі», — зазначили у МОН.