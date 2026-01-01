Курс валют на 15 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили на сайті Нацбанку.



Курс долара

1 долар США — 43,12 (-5 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,26 (-6 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,91 (-3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 15 січня. Долар втратив ще 5 коп. Євро зменшився на 6 коп, а злотий — на 3 коп.Про це повідомили на сайті Нацбанку.Курс долара1 долар США — 43,12 (-5 коп.)Курс євро1 євро — 50,26 (-6 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,91 (-3 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію