Путін застосовує «подвійні удари» по енергетиці України: експерт розкрив нову тактику РФ





Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко для



За словами експерта, Росія використовує комплексні методи розвідки, щоб визначити ідеальний момент для нової атаки. Крім технічних засобів, агресор комунікує з інформаторами на місцях.



«Поведінка ворога зрозуміла. Йде удар по енергосистемі. Потім він чекає, коли відновиться частково постачання електроенергії і тепла. Щойно відновлюється — і тоді знову йде удар по енергосистемі для того, щоб завдати максимальної шкоди», — зазначив експерт.



Також Володимир Омельченко пояснив, що така тактика окупантів є певною стратегією, щоб відновлене обладнання знову зруйнувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська свідомо обирають тактику «подвійних ударів» по українській енергосистемі, намагаючись знищити саме те обладнання, яке щойно замінили енергетики.Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумковадля КИЇВ24 За словами експерта, Росія використовує комплексні методи розвідки, щоб визначити ідеальний момент для нової атаки. Крім технічних засобів, агресор комунікує з інформаторами на місцях.«Поведінка ворога зрозуміла. Йде удар по енергосистемі. Потім він чекає, коли відновиться частково постачання електроенергії і тепла. Щойно відновлюється — і тоді знову йде удар по енергосистемі для того, щоб завдати максимальної шкоди», — зазначив експерт.Також Володимир Омельченко пояснив, що така тактика окупантів є певною стратегією, щоб відновлене обладнання знову зруйнувати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію