Росія атакувала дроном центр Львова: він упав біля пам'ятника Бандері. ВІДЕО





Про це повідомив мер міста Андрій Садовий та начальник ОВА Максим Козицький, пише



За попередніми даними, минулося без поранених. Вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг, і пошкодила вікна в будівлях.



"Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд", – сказав міський голова.



Вікна пошкоджені в корпусі політехніки та житлових будинках.







Пізніше начальник ОВА Максим Козицький розповів, що комунальні працівники, які поруч із місцем прильоту прибирали сніг, не постраждали. У житлових будинках поблизу, а також у корпусі Львівської політехніки, школі та коледжі вибиті вікна.



У памʼятці архітектури – храмі Ольги та Єлизавети – пошкоджені вітражі.



У зв'язку з атакою тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Тролейбусні маршрути №72, №32 і 38 поки що не їздять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 15 січня російський дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Степану Бандері в Львові.Про це повідомив мер містата начальник ОВА, пише LB.ua За попередніми даними, минулося без поранених. Вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг, і пошкодила вікна в будівлях."Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд", – сказав міський голова.Вікна пошкоджені в корпусі політехніки та житлових будинках.Пізніше начальник ОВА Максим Козицький розповів, що комунальні працівники, які поруч із місцем прильоту прибирали сніг, не постраждали. У житлових будинках поблизу, а також у корпусі Львівської політехніки, школі та коледжі вибиті вікна.У памʼятці архітектури – храмі Ольги та Єлизавети – пошкоджені вітражі.У зв'язку з атакою тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Тролейбусні маршрути №72, №32 і 38 поки що не їздять.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію