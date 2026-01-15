Росія атакувала дроном центр Львова: він упав біля пам'ятника Бандері. ВІДЕО

Вранці 15 січня російський дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Степану Бандері в Львові.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий та начальник ОВА Максим Козицький, пише LB.ua.

За попередніми даними, минулося без поранених. Вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг, і пошкодила вікна в будівлях.

"Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд", – сказав міський голова.

Вікна пошкоджені в корпусі політехніки та житлових будинках.



Пізніше начальник ОВА Максим Козицький розповів, що комунальні працівники, які поруч із місцем прильоту прибирали сніг, не постраждали. У житлових будинках поблизу, а також у корпусі Львівської політехніки, школі та коледжі вибиті вікна.

У памʼятці архітектури – храмі Ольги та Єлизавети – пошкоджені вітражі.

У зв'язку з атакою тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Тролейбусні маршрути №72, №32 і 38 поки що не їздять.

