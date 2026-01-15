Росія атакувала дроном центр Львова: він упав біля пам'ятника Бандері. ВІДЕО
Сьогодні, 09:40
Вранці 15 січня російський дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Степану Бандері в Львові.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий та начальник ОВА Максим Козицький, пише LB.ua.
За попередніми даними, минулося без поранених. Вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг, і пошкодила вікна в будівлях.
"Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд", – сказав міський голова.
Вікна пошкоджені в корпусі політехніки та житлових будинках.
Пізніше начальник ОВА Максим Козицький розповів, що комунальні працівники, які поруч із місцем прильоту прибирали сніг, не постраждали. У житлових будинках поблизу, а також у корпусі Львівської політехніки, школі та коледжі вибиті вікна.
У памʼятці архітектури – храмі Ольги та Єлизавети – пошкоджені вітражі.
У зв'язку з атакою тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Тролейбусні маршрути №72, №32 і 38 поки що не їздять.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий та начальник ОВА Максим Козицький, пише LB.ua.
За попередніми даними, минулося без поранених. Вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг, і пошкодила вікна в будівлях.
"Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд", – сказав міський голова.
Вікна пошкоджені в корпусі політехніки та житлових будинках.
Пізніше начальник ОВА Максим Козицький розповів, що комунальні працівники, які поруч із місцем прильоту прибирали сніг, не постраждали. У житлових будинках поблизу, а також у корпусі Львівської політехніки, школі та коледжі вибиті вікна.
У памʼятці архітектури – храмі Ольги та Єлизавети – пошкоджені вітражі.
У зв'язку з атакою тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Тролейбусні маршрути №72, №32 і 38 поки що не їздять.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні зняв понад 5000 макросвітлин: дружина безвісти зниклого бійця з Волині організувала виставку його фото
Сьогодні, 10:05
Росія атакувала дроном центр Львова: він упав біля пам'ятника Бандері. ВІДЕО
Сьогодні, 09:40