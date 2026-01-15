У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину





Як розповіли у Нацполіції, на місце події оперативно виїхали слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку, слідчі, ювенальні поліцейські та працівники інших профільних служб, пише



Новонароджену дівчинку доставили до лікарні, де її обстежили лікарі. Медики встановили, що дитина з’явилася на світ за декілька годин до того, як її знайшли. Наразі вона перебуває в реанімації.



Вирішують питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.



Правоохоронці розшукують матір дитини, встановлюють можливих свідків та очевидців події, а також опрацьовують записи з камер відеоспостереження, щоб встановити усі обставини.



"Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти слідству, просимо повідомити за номером (096) 657- 82 -04, на спецлінію «102» або звернутися до найближчого відділення поліції", – зазначили у поліції.



Там також нагадали, що у приймальному відділенні пологового будинку міської лікарні №2 у Тернополі функціонує "Вікно життя", де можна анонімно залишити новонароджену дитину.

