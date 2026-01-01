На Запоріжжі внаслідок ударів FPV-дронів загинув воїн з Волині Володимир Кухарук
Сьогодні, 15:36
Під час виконання службових обовʼязків в районі населеного пункту Староукраїнка Запорізької області загинув військовий із Затурець — Володимир Юрійович Кухарук.
Про це повідомили у громаді.
"Захисник, 1 січня 2026 року, внаслідок ударів FPV-дронів — отримав травми несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час прибуття та поховання загиблого військового — повідомлять додатково.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
