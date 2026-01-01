На Запоріжжі внаслідок ударів FPV-дронів загинув воїн з Волині Володимир Кухарук

Володимир Юрійович Кухарук.



Про це повідомили у громаді.



"Захисник, 1 січня 2026 року, внаслідок ударів FPV-дронів — отримав травми несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату і час прибуття та поховання загиблого військового — повідомлять додатково.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.



