Під час виконання службових обовʼязків в районі населеного пункту Староукраїнка Запорізької області загинув військовий із Затурець — Володимир Юрійович Кухарук.

Про це повідомили у громаді.

"Захисник, 1 січня 2026 року, внаслідок ударів FPV-дронів — отримав травми несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату і час прибуття та поховання загиблого військового — повідомлять додатково.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

На Запоріжжі внаслідок ударів FPV-дронів загинув воїн з Волині Володимир Кухарук
