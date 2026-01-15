Рада провалила закон про 12-місячну відстрочку від мобілізації для контрактників 18–25 років





У сесійній залі точилися дискусії через те, що другого читання нардепи хотіли внести правку про позбавлення відстрочки від військової служби для тих, хто проходить навчання з 25 років у технікумах, коледжах та ВНЗ, пише



Законопроєкт підтримали лише 202 (при мінімально необхідних 226 нардепів).



Урядовий проєкт закону про внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачав надання відстрочки від призову під час мобілізації окремим категоріям громадян.



Законом пропонували встановити, що військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану проходили військову службу за однорічним контрактом і були звільнені після його завершення, не підлягають мобілізації протягом 12 місяців.



Водночас під час розгляду документа в сесійній залі лунала критика частини нардепів. Через те, що до другого читання внесли принципову правку.



За словами позафракційного народного депутата Дмитра Разумкова, до закону були включені норми, які не мають безпосереднього стосунку до заявленої теми.



«В цей закон запхали історію про те, щоб забрати бронювання у тих, хто проходить навчання з 25 років — у технікумах, у коледжах, у вишах. Це як відноситься до цього закону?» — сказав Разумков.



Голова «Батьківщини» Юлія Тимошенко та позафракційна Марʼяна Безугла також заявили про неприпустимість ухвалення такої норми.



За наполяганням нардепа Павла Бакунця («Довіра»), на голосування була поставлена правка про виключення норми про скасування відстрочки для тих, хто проходить навчання з 25 років — у технікумах, у коледжах, у вишах. За неї проголосували 226 депутатів - мінімальна необхідна кількість.



Водночас народний депутат («Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наполіг на ще одному голосуванні комітетської правки.



«По-перше, конституційне право на освіту цією поправкою ніхто не скасовує. Ми лише відміняємо право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації тим громадянам, які зловживають цим правом», — зазначив Веніславський.



За його словами, до початку повномасштабного вторгнення кількість студентів віком від 25 років становила близько 30 тисяч осіб по всій країні.



«На сьогоднішній день таких студентів у віці після 25 і до 30 років уже 250 тисяч. Тобто це не реалізація права на освіту, це зловживання передбаченим правом на освіту для того, щоб отримати відстрочку від призову на військову службу і не виконувати свій конституційний обов’язок захищати Вітчизну», — підкреслив депутат.



Веніславський закликав парламент підтримати відповідну поправку. Однак за неї проголосували лише 137 нардепів.



Врешті Рада не проголосувала за закон в цілому.

