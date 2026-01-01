У Києві через генератор у квартирі загинула ціла родина





Про це повідомляє



У Києві від отруєння чадним газом загинула 30-річна жінка та її батьки. Сигнал до поліції надійшов після того, як родичі заявили про зникнення киянки.



Під час пошуків з'ясувалося, що жінка напередодні поїхала в гості до батьків у Деснянський район і залишилася в них на ніч.



Обставини загибелі родини

Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, у квартирі було виявлено тіла трьох осіб без ознак життя: самої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька.



У приміщенні був увімкнений генератор, який працював від газового балона. Пристрій було встановлено на балконі, водночас двері в кімнату залишалися відчиненими.



Причина смерті та перебіг розслідування

Судово-медична експертиза встановила, що причиною загибелі сім'ї стало отруєння чадним газом.



За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією як нещасний випадок.



Слідство встановлює всі деталі та обставини трагедії.

