У Києві через генератор у квартирі загинула ціла родина
Сьогодні, 18:06
У столиці сталася трагедія, внаслідок якої загинули одразу троє людей. Правоохоронці розслідують обставини смерті сім'ї, причиною якої стало отруєння чадним газом у житловій квартирі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління національної поліції в місті Київ.
У Києві від отруєння чадним газом загинула 30-річна жінка та її батьки. Сигнал до поліції надійшов після того, як родичі заявили про зникнення киянки.
Під час пошуків з'ясувалося, що жінка напередодні поїхала в гості до батьків у Деснянський район і залишилася в них на ніч.
Обставини загибелі родини
Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, у квартирі було виявлено тіла трьох осіб без ознак життя: самої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька.
У приміщенні був увімкнений генератор, який працював від газового балона. Пристрій було встановлено на балконі, водночас двері в кімнату залишалися відчиненими.
Причина смерті та перебіг розслідування
Судово-медична експертиза встановила, що причиною загибелі сім'ї стало отруєння чадним газом.
За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією як нещасний випадок.
Слідство встановлює всі деталі та обставини трагедії.
