У Києві через генератор у квартирі загинула ціла родина

У Києві через генератор у квартирі загинула ціла родина
У столиці сталася трагедія, внаслідок якої загинули одразу троє людей. Правоохоронці розслідують обставини смерті сім'ї, причиною якої стало отруєння чадним газом у житловій квартирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління національної поліції в місті Київ.

У Києві від отруєння чадним газом загинула 30-річна жінка та її батьки. Сигнал до поліції надійшов після того, як родичі заявили про зникнення киянки.

Під час пошуків з'ясувалося, що жінка напередодні поїхала в гості до батьків у Деснянський район і залишилася в них на ніч.

Обставини загибелі родини
Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, у квартирі було виявлено тіла трьох осіб без ознак життя: самої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька.

У приміщенні був увімкнений генератор, який працював від газового балона. Пристрій було встановлено на балконі, водночас двері в кімнату залишалися відчиненими.

Причина смерті та перебіг розслідування
Судово-медична експертиза встановила, що причиною загибелі сім'ї стало отруєння чадним газом.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією як нещасний випадок.

Слідство встановлює всі деталі та обставини трагедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Київ, генератор, родина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві через генератор у квартирі загинула ціла родина
Сьогодні, 18:06
У Житомирі вночі атаки РФ знеструмили 7 котелень
Сьогодні, 17:00
Рада провалила закон про 12-місячну відстрочку від мобілізації для контрактників 18–25 років
Сьогодні, 16:36
Прибирала сніг, коли поруч ударив «шахед»: відео з двірничкою зі Львова підкорило мережу
Сьогодні, 16:08
На Запоріжжі внаслідок ударів FPV-дронів загинув воїн з Волині Володимир Кухарук
Сьогодні, 15:36
Медіа
відео
1/8