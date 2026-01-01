Якою буде погода на Волині у п'ятницю, 16 січня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17° морозу, вдень 9-11° морозу.



Волинська область

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17° морозу, вдень 7-12° морозу.

