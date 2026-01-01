У Луцьку презентували календар зі світлинами ветеранів війни
Сьогодні, 19:08
У Луцьку 14 січня презентували календар на 2026 рік зі світлинами ветеранів війни, зроблених під час арттерапевтичних занять. Майстер-класи проводили в межах благодійного проєкту "Творчість — антонім війни".
Як розповіла Суспільному ініціаторка, голова громадської організації "Пятерня" Тетяна Мялковська, за допомогою мистецтва хотіла привернути увагу до теми реабілітації ветеранів.
На календарі розміщені світлини 14 ветеранів російсько-української війни, які за підтримки "Хаб ветеран" проходили реабілітацію на Волині.
"Ми запросили військових, і вони стали героями кожного місяця. На кожній сторінці є й арттерапевти, майстри, художники", — сказала Тетяна Мялковська.
Поряд зі світлинами ветеранів надрукована історія кожного із них, а також інформація про інструменти арттерапії, які застосовували під час творчих занять.
Як пояснила ініціаторка проєкту, ідеєю майстер-класів було не лише лікуватися абстрактними техніками, а й стати носіями традицій та створювати предмети, які мають українське національне підґрунтя.
"Ми не просто малюємо дерев'яну дощечку, а дерев'яного коника методом яворівського розпису, створюємо дідух — традиційний обрядовий символ. Ми створюємо хатню ікону на склі чи на дошці", — додала вона.
Ветеран війни Володимир Сидор став героєм травневої сторінки календаря. Він служив у 141-й окремій механізованій бригаді, на Запорізькому напрямку отримав поранення, внаслідок чого йому ампутували обидві ноги на рівні гомілок.
На календарі Володимир зображений разом з арттерапевткою Вікторією Пастерук.
"Ми з Володимиром робили різдвяну зірочку, оскільки це було перед святами, і дідуха спробували. Спочатку Володимир був трошечки в напрузі, я переживала, але він відчув техніку сіна, розслабився і почав працювати в команді", — розповіла арттерапевтка Вікторія Пастерук.
23-річний художник Владислав Лебідь працював із ветеранкою війни з позивним "Юла". Він проводив заняття з інтуїтивного малювання.
"Це робота з підсвідомим, допомагає розслабитись, відпустити внутрішній світ, можливо наболіле. Ми малювали руками по полотну. Ця техніка теж допомагає більше розслабитись, бо ти не працюєш конкретно з пензлем, в тебе вільні руки", — пояснив Владислав Лебідь.
Зі слів Тетяни Мялковської, до створення календаря долучилося орієнтовно 40 учасників громадської організації, надрукували 100 примірників українською та англійською мовами за кошти Фонду Філадельфійської Митрополії Української греко-католицької церкви в США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як розповіла Суспільному ініціаторка, голова громадської організації "Пятерня" Тетяна Мялковська, за допомогою мистецтва хотіла привернути увагу до теми реабілітації ветеранів.
На календарі розміщені світлини 14 ветеранів російсько-української війни, які за підтримки "Хаб ветеран" проходили реабілітацію на Волині.
"Ми запросили військових, і вони стали героями кожного місяця. На кожній сторінці є й арттерапевти, майстри, художники", — сказала Тетяна Мялковська.
Поряд зі світлинами ветеранів надрукована історія кожного із них, а також інформація про інструменти арттерапії, які застосовували під час творчих занять.
Як пояснила ініціаторка проєкту, ідеєю майстер-класів було не лише лікуватися абстрактними техніками, а й стати носіями традицій та створювати предмети, які мають українське національне підґрунтя.
"Ми не просто малюємо дерев'яну дощечку, а дерев'яного коника методом яворівського розпису, створюємо дідух — традиційний обрядовий символ. Ми створюємо хатню ікону на склі чи на дошці", — додала вона.
Ветеран війни Володимир Сидор став героєм травневої сторінки календаря. Він служив у 141-й окремій механізованій бригаді, на Запорізькому напрямку отримав поранення, внаслідок чого йому ампутували обидві ноги на рівні гомілок.
На календарі Володимир зображений разом з арттерапевткою Вікторією Пастерук.
"Ми з Володимиром робили різдвяну зірочку, оскільки це було перед святами, і дідуха спробували. Спочатку Володимир був трошечки в напрузі, я переживала, але він відчув техніку сіна, розслабився і почав працювати в команді", — розповіла арттерапевтка Вікторія Пастерук.
23-річний художник Владислав Лебідь працював із ветеранкою війни з позивним "Юла". Він проводив заняття з інтуїтивного малювання.
"Це робота з підсвідомим, допомагає розслабитись, відпустити внутрішній світ, можливо наболіле. Ми малювали руками по полотну. Ця техніка теж допомагає більше розслабитись, бо ти не працюєш конкретно з пензлем, в тебе вільні руки", — пояснив Владислав Лебідь.
Зі слів Тетяни Мялковської, до створення календаря долучилося орієнтовно 40 учасників громадської організації, надрукували 100 примірників українською та англійською мовами за кошти Фонду Філадельфійської Митрополії Української греко-католицької церкви в США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку презентували календар зі світлинами ветеранів війни
Сьогодні, 19:08
У Києві через генератор у квартирі загинула ціла родина
Сьогодні, 18:06
У Житомирі вночі атаки РФ знеструмили 7 котелень
Сьогодні, 17:00
Рада провалила закон про 12-місячну відстрочку від мобілізації для контрактників 18–25 років
Сьогодні, 16:36
Прибирала сніг, коли поруч ударив «шахед»: відео з двірничкою зі Львова підкорило мережу
Сьогодні, 16:08