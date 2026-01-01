У Луцьку презентували календар зі світлинами ветеранів війни





Як розповіла Тетяна Мялковська, за допомогою мистецтва хотіла привернути увагу до теми реабілітації ветеранів.



На календарі розміщені світлини 14 ветеранів російсько-української війни, які за підтримки "Хаб ветеран" проходили реабілітацію на Волині.



"Ми запросили військових, і вони стали героями кожного місяця. На кожній сторінці є й арттерапевти, майстри, художники", — сказала Тетяна Мялковська.



Поряд зі світлинами ветеранів надрукована історія кожного із них, а також інформація про інструменти арттерапії, які застосовували під час творчих занять.



Як пояснила ініціаторка проєкту, ідеєю майстер-класів було не лише лікуватися абстрактними техніками, а й стати носіями традицій та створювати предмети, які мають українське національне підґрунтя.



"Ми не просто малюємо дерев'яну дощечку, а дерев'яного коника методом яворівського розпису, створюємо дідух — традиційний обрядовий символ. Ми створюємо хатню ікону на склі чи на дошці", — додала вона.



Ветеран війни Володимир Сидор став героєм травневої сторінки календаря. Він служив у 141-й окремій механізованій бригаді, на Запорізькому напрямку отримав поранення, внаслідок чого йому ампутували обидві ноги на рівні гомілок.



На календарі Володимир зображений разом з арттерапевткою Вікторією Пастерук.



"Ми з Володимиром робили різдвяну зірочку, оскільки це було перед святами, і дідуха спробували. Спочатку Володимир був трошечки в напрузі, я переживала, але він відчув техніку сіна, розслабився і почав працювати в команді", — розповіла арттерапевтка Вікторія Пастерук.



23-річний художник Владислав Лебідь працював із ветеранкою війни з позивним "Юла". Він проводив заняття з інтуїтивного малювання.



"Це робота з підсвідомим, допомагає розслабитись, відпустити внутрішній світ, можливо наболіле. Ми малювали руками по полотну. Ця техніка теж допомагає більше розслабитись, бо ти не працюєш конкретно з пензлем, в тебе вільні руки", — пояснив Владислав Лебідь.



Зі слів Тетяни Мялковської, до створення календаря долучилося орієнтовно 40 учасників громадської організації, надрукували 100 примірників українською та англійською мовами за кошти Фонду Філадельфійської Митрополії Української греко-католицької церкви в США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 14 січня презентували календар на 2026 рік зі світлинами ветеранів війни, зроблених під час арттерапевтичних занять. Майстер-класи проводили в межах благодійного проєкту "Творчість — антонім війни".Як розповіла Суспільному ініціаторка, голова громадської організації "Пятерня", за допомогою мистецтва хотіла привернути увагу до теми реабілітації ветеранів.На календарі розміщені світлини 14 ветеранів російсько-української війни, які за підтримки "Хаб ветеран" проходили реабілітацію на Волині."Ми запросили військових, і вони стали героями кожного місяця. На кожній сторінці є й арттерапевти, майстри, художники", — сказала Тетяна Мялковська.Поряд зі світлинами ветеранів надрукована історія кожного із них, а також інформація про інструменти арттерапії, які застосовували під час творчих занять.Як пояснила ініціаторка проєкту, ідеєю майстер-класів було не лише лікуватися абстрактними техніками, а й стати носіями традицій та створювати предмети, які мають українське національне підґрунтя."Ми не просто малюємо дерев'яну дощечку, а дерев'яного коника методом яворівського розпису, створюємо дідух — традиційний обрядовий символ. Ми створюємо хатню ікону на склі чи на дошці", — додала вона.Ветеран війнистав героєм травневої сторінки календаря. Він служив у 141-й окремій механізованій бригаді, на Запорізькому напрямку отримав поранення, внаслідок чого йому ампутували обидві ноги на рівні гомілок.На календарі Володимир зображений разом з арттерапевткою"Ми з Володимиром робили різдвяну зірочку, оскільки це було перед святами, і дідуха спробували. Спочатку Володимир був трошечки в напрузі, я переживала, але він відчув техніку сіна, розслабився і почав працювати в команді", — розповіла арттерапевтка Вікторія Пастерук.23-річний художник Владислав Лебідь працював із ветеранкою війни з позивним "Юла". Він проводив заняття з інтуїтивного малювання."Це робота з підсвідомим, допомагає розслабитись, відпустити внутрішній світ, можливо наболіле. Ми малювали руками по полотну. Ця техніка теж допомагає більше розслабитись, бо ти не працюєш конкретно з пензлем, в тебе вільні руки", — пояснивЗі слів Тетяни Мялковської, до створення календаря долучилося орієнтовно 40 учасників громадської організації, надрукували 100 примірників українською та англійською мовами за кошти Фонду Філадельфійської Митрополії Української греко-католицької церкви в США.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію