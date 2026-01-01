Успенський собор у Володимирі передали для ПЦУ на 5 років





Про це розповів заступник голови обласної військової адміністрації Волині Тарас Шкітер, - пише



Йдеться не лише про будівлю Успенського собору у Володимирі, а й про будинок з дзвіницею і мурами з брамою XVII століття, що становить єдиний комплекс пам'ятки.



Зі слів посадовця, згідно з чинним законодавством обласна адміністрація і керівництво державного історико-культурного заповідника мають право здійснювати нагляд за будівлями, щоб стежити за станом будівель і поводженням з державним майном.



Як розповів Суспільному прессекретар Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України Василь Мельничук, наразі в Успенському соборі ніяких богослужінь не відбувається.



"Документи будуть підписані. Це має відбутися упродовж 5 днів. Тоді вирішуватимуть, коли буде відслужена перша літургія у кафедральному соборі", — каже Василь Мельничук.

З його слів, за місяць часу планують впоратися з підготовкою собору до першого богослужіння.



Що відомо про Успенський собор у Володимирі і виселення релігійної громади УПЦ

Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. 11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.



У березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.



В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.



Релігійна громада оскаржила рішення суду про виселення. Спершу справу розглядав Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному, але представники УПЦ МП подали апеляцію у Верховний суд України.



8 липня Верховний суд України залишив без розгляду касаційну скаргу представників релігійної громади УПЦ щодо виселення їх зі Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі. Згідно з цим рішенням релігійна громада мала повернути державі собор шляхом підписання актів прийому-передачі. Верховний суд залишив усі попередні рішення про виселення.



Вранці 10 жовтня 2025 року в Успенському соборі розпочалися виконавчі дії. Поліція заблокувала доступ вірян перед входом, представники виконавчої служби проводили опис майна. Через декілька днів державні виконавці завершили опис об'єктів нерухомого майна Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Термін дії договору, який підписали напередодні, про передачу Успенського собору у Володимирі в користування релігійній громаді ПЦУ становить 5 років.Про це розповів заступник голови обласної військової адміністрації Волині Тарас Шкітер, - пише Суспільне Йдеться не лише про будівлю Успенського собору у Володимирі, а й про будинок з дзвіницею і мурами з брамою XVII століття, що становить єдиний комплекс пам'ятки.Зі слів посадовця, згідно з чинним законодавством обласна адміністрація і керівництво державного історико-культурного заповідника мають право здійснювати нагляд за будівлями, щоб стежити за станом будівель і поводженням з державним майном.Як розповів Суспільному прессекретар Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України Василь Мельничук, наразі в Успенському соборі ніяких богослужінь не відбувається."Документи будуть підписані. Це має відбутися упродовж 5 днів. Тоді вирішуватимуть, коли буде відслужена перша літургія у кафедральному соборі", — каже Василь Мельничук.З його слів, за місяць часу планують впоратися з підготовкою собору до першого богослужіння.Що відомо про Успенський собор у Володимирі і виселення релігійної громади УПЦСвято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. 11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.У березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.Релігійна громада оскаржила рішення суду про виселення. Спершу справу розглядав Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному, але представники УПЦ МП подали апеляцію у Верховний суд України.8 липня Верховний суд України залишив без розгляду касаційну скаргу представників релігійної громади УПЦ щодо виселення їх зі Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі. Згідно з цим рішенням релігійна громада мала повернути державі собор шляхом підписання актів прийому-передачі. Верховний суд залишив усі попередні рішення про виселення.Вранці 10 жовтня 2025 року в Успенському соборі розпочалися виконавчі дії. Поліція заблокувала доступ вірян перед входом, представники виконавчої служби проводили опис майна. Через декілька днів державні виконавці завершили опис об'єктів нерухомого майна Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію