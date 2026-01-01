Успенський собор у Володимирі передали для ПЦУ на 5 років
Сьогодні, 21:16
Термін дії договору, який підписали напередодні, про передачу Успенського собору у Володимирі в користування релігійній громаді ПЦУ становить 5 років.
Про це розповів заступник голови обласної військової адміністрації Волині Тарас Шкітер, - пише Суспільне.
Йдеться не лише про будівлю Успенського собору у Володимирі, а й про будинок з дзвіницею і мурами з брамою XVII століття, що становить єдиний комплекс пам'ятки.
Зі слів посадовця, згідно з чинним законодавством обласна адміністрація і керівництво державного історико-культурного заповідника мають право здійснювати нагляд за будівлями, щоб стежити за станом будівель і поводженням з державним майном.
Як розповів Суспільному прессекретар Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України Василь Мельничук, наразі в Успенському соборі ніяких богослужінь не відбувається.
"Документи будуть підписані. Це має відбутися упродовж 5 днів. Тоді вирішуватимуть, коли буде відслужена перша літургія у кафедральному соборі", — каже Василь Мельничук.
З його слів, за місяць часу планують впоратися з підготовкою собору до першого богослужіння.
Що відомо про Успенський собор у Володимирі і виселення релігійної громади УПЦ
Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. 11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.
У березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.
В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.
Релігійна громада оскаржила рішення суду про виселення. Спершу справу розглядав Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному, але представники УПЦ МП подали апеляцію у Верховний суд України.
8 липня Верховний суд України залишив без розгляду касаційну скаргу представників релігійної громади УПЦ щодо виселення їх зі Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі. Згідно з цим рішенням релігійна громада мала повернути державі собор шляхом підписання актів прийому-передачі. Верховний суд залишив усі попередні рішення про виселення.
Вранці 10 жовтня 2025 року в Успенському соборі розпочалися виконавчі дії. Поліція заблокувала доступ вірян перед входом, представники виконавчої служби проводили опис майна. Через декілька днів державні виконавці завершили опис об'єктів нерухомого майна Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі.
