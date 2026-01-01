Коли і де на Волині відключатимуть світло 16 січня
Сьогодні, 21:18
Через складну ситуацію в енергосистемі - сьогодні, 15 січня на території Волинської області застосовуються заходи обмеження споживання.
Повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
00:00-02:30
06:00-09:30
13:00-18:00
20:30-24:00
підчерга 1.2:
00:00-02:30
06:00-09:30
11:00-18:00
20:30-24:00
підчерга 2.1:
00:00-02:30
06:00-09:30
13:00-18:00
20:30-24:00
підчерга 2.2:
00:00-04:30
06:00-09:30
13:00-18:00
20:30-24:00
підчерга 3.1:
00:00-02:30
06:00-11:00
12:00-15:30
18:00-23:00
підчерга 3.2:
02:30-06:00
08:00-15:30
18:00-23:00
підчерга 4.1:
02:00-06:00
09:00-15:30
18:00-23:00
підчерга 4.2:
02:30-08:00
09:30-15:30
18:00-23:00
підчерга 5.1:
02:30-06:00
09:30-13:00
15:30-20:30
23:00-24:00
підчерга 5.2:
02:30-06:00
09:30-13:00
15:30-20:30
23:00-24:00
підчерга 6.1:
02:30-06:00
09:30-13:00
15:30-20:30
23:00-24:00
підчерга 6.2:
00:00-02:30
04:30-12:00
15:30-20:30
23:00-24:00
