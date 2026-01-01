Коли і де на Волині відключатимуть світло 16 січня





Повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:



підчерга 1.1:

00:00-02:30

06:00-09:30

13:00-18:00

20:30-24:00

підчерга 1.2:

00:00-02:30

06:00-09:30

11:00-18:00

20:30-24:00

підчерга 2.1:

00:00-02:30

06:00-09:30

13:00-18:00

20:30-24:00

підчерга 2.2:

00:00-04:30

06:00-09:30

13:00-18:00

20:30-24:00

підчерга 3.1:

00:00-02:30

06:00-11:00

12:00-15:30

18:00-23:00

підчерга 3.2:

02:30-06:00

08:00-15:30

18:00-23:00

підчерга 4.1:

02:00-06:00

09:00-15:30

18:00-23:00

підчерга 4.2:

02:30-08:00

09:30-15:30

18:00-23:00

підчерга 5.1:

02:30-06:00

09:30-13:00

15:30-20:30

23:00-24:00

підчерга 5.2:

02:30-06:00

09:30-13:00

15:30-20:30

23:00-24:00

підчерга 6.1:

02:30-06:00

09:30-13:00

15:30-20:30

23:00-24:00

підчерга 6.2:

00:00-02:30

04:30-12:00

15:30-20:30

23:00-24:00

