САП проситиме для Тимошенко заставу у розмірі 50 млн грн

Юлії Тимошенко у справі щодо хабарів парламентарям.



Засідання суду відбудеться вже у п'ятницю, 16 січня. Речниця САП Ольга Постолюк у коментарі



Як Тимошенко обиратимуть запобіжний захід?

За даними ВАКС, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо народної депутатки Юлії Тимошенко заплановано на п'ятницю, 16 січня 2026 року о 09:00 у приміщенні суду.



Прокурор подав до суду клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 50 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків,

– повідомила Ольга Постолюк.



У чому підозрюють Тимошенко?

Нагадаємо, вранці 14 січня вона отримала підозру від САП та НАБУ. Її викрили на пропозиції хабаря нардепам різних фракцій, щоб лобіювати голосування щодо законопроєктів.



Згодом НАБУ оприлюднило аудіозаписи, які підтверджують провину нардепки. Сама ж Тимошенко заявила, що доведе безпідставність усіх звинувачень на щодо себе у суді.



До слова, згідно зі статтею, за якою їй вручили підозру, Юлію Тимошенко можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна або без неї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ВАКС невдовзі розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу до керівниці депутатської фракції "Батьківщина"у справі щодо хабарів парламентарям.Засідання суду відбудеться вже у п'ятницю, 16 січня. Речниця САП Ольга Постолюк у коментарі 24 Каналу розповіла, що проситимуть у суду стосовно народної депутатки.За даними ВАКС, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо народної депутатки Юлії Тимошенко заплановано на п'ятницю, 16 січня 2026 року о 09:00 у приміщенні суду.Прокурор подав до суду клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 50 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків,– повідомила Ольга Постолюк.Нагадаємо, вранці 14 січня вона. Її викрили на пропозиції хабаря нардепам різних фракцій, щоб лобіювати голосування щодо законопроєктів.Згодом. Сама ж Тимошенко заявила, що доведе безпідставність усіх звинувачень на щодо себе у суді.До слова, згідно зі статтею, за якою їй вручили підозру, Юлію Тимошенко можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна або без неї.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію