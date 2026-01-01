Луцька громада передала воїнам спецавтомобіль. ФОТО

Луцька громада передала для потреб аварійно-рятувального загону спеціалізований автомобіль швидкої допомоги на базі Mercedes Sprinter.Про це повідомив луцький міський головаАвтомобіль 2017 року випуску з дизельним двигуном, має необхідне спеціалізоване обладнання для надання допомоги громадянам в екстрених ситуаціях. Він обладнаний автоматичними ношами, рампою для маломобільних груп населення, кріслом колісним, кисневими балонами, холодильником для зберігання ліків, базовим обладнанням для деблокування тощо.Автомобіль Луцька громада отримала як благодійну допомогу від нашого партнера — Краю Ліппе за підтримки громадської організації «Спілка Брюкеншлаг Україна» («Будівництво мостів Україна»), яка з початку повномасштабного вторгнення надає допомогу Україні та придбала для нас це авто.Під час надзвичайних подій цей автомобіль використовуватимуть для надання допомоги постраждалим. Сподіваюсь, що така потреба знадобиться нечасто.