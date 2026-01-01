Шахраї продали підприємцям з Волині неіснуючі акумулятор та інвертор





Про це стало відомо з ухвали Любомльського районного суду від 8-го січня, повідомляє



Як встановило слідство, подія трапилася 9-го грудня 2025-го року. Юристка підприємства, відповідальна за роботу з контрагентами, знайшла на одному з популярних сайтів оголошення про продаж гібридного інвертора та акумуляторної батареї.



Під час переговорів з автором оголошення (невстановленим чоловіком) домовилися про повну передоплату товару: 40 000 грн — за гібридний інвертор, 40 000 грн — за акумулятор, 16 000 грн — податок на додану вартість (ПДВ).



10-го грудня о 13:35 з розрахункового рахунку ТОВ на рахунок продавця, відкритий в АТ «Універсал Банк», було перераховано загальну суму 96 000 гривень. Згідно з платіжною інструкцією, отримувачем коштів значився певний ФОП.



Після підтвердження транзакції продавець перестав виходити на зв’язок. Товар підприємство так і не отримало, а гроші замовникам не повернули.



«Невстановлена особа, розмістивши оголошення, шахрайським способом заволоділа коштами, які були перераховані як оплата за обладнання, що в результаті призвело до значних збитків для підприємства», — йдеться в матеріалах справи.



16-го грудня 2025 року відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).



Наразі правоохоронці встановлюють власників рахунків, на які надійшли кошти, та осіб, причетних до створення фейкового оголошення. Слідчі дії тривають.



Поліція вкотре закликає бути пильними при здійсненні покупок в інтернеті: уникайте повної передоплати за дорогі товари, перевіряйте дані продавців та розрахункові рахунки, користуйтеся послугою післяплати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомльському районі поліція розслідує справу про шахрайство, жертвою якого стало місцеве товариство з обмеженою відповідальністю. Підприємці намагалися придбати обладнання для енергонезалежності, проте натрапили на аферистів.Про це стало відомо з ухвали Любомльського районного суду від 8-го січня, повідомляє БУГ Як встановило слідство, подія трапилася 9-го грудня 2025-го року. Юристка підприємства, відповідальна за роботу з контрагентами, знайшла на одному з популярних сайтів оголошення про продаж гібридного інвертора та акумуляторної батареї.Під час переговорів з автором оголошення (невстановленим чоловіком) домовилися про повну передоплату товару: 40 000 грн — за гібридний інвертор, 40 000 грн — за акумулятор, 16 000 грн — податок на додану вартість (ПДВ).10-го грудня о 13:35 з розрахункового рахунку ТОВ на рахунок продавця, відкритий в АТ «Універсал Банк», було перераховано загальну суму 96 000 гривень. Згідно з платіжною інструкцією, отримувачем коштів значився певний ФОП.Після підтвердження транзакції продавець перестав виходити на зв’язок. Товар підприємство так і не отримало, а гроші замовникам не повернули.«Невстановлена особа, розмістивши оголошення, шахрайським способом заволоділа коштами, які були перераховані як оплата за обладнання, що в результаті призвело до значних збитків для підприємства», — йдеться в матеріалах справи.16-го грудня 2025 року відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).Наразі правоохоронці встановлюють власників рахунків, на які надійшли кошти, та осіб, причетних до створення фейкового оголошення. Слідчі дії тривають.Поліція вкотре закликає бути пильними при здійсненні покупок в інтернеті: уникайте повної передоплати за дорогі товари, перевіряйте дані продавців та розрахункові рахунки, користуйтеся послугою післяплати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію