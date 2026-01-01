Луцькі тролейбуси та маршрутки за рік перевезли 39 мільйонів людей

У 2025 році громадський транспорт у Луцьку перевіз 39 мільйонів 330 тисяч пасажирів, з них майже 9 мільйонів — пільговики.

Про це стало відомо зі звіту міського відділу транспорту, який оприлюднили 15 січня на сайті Луцької міської ради, - повідомляє Суспільне.

Найбільше пасажирів пільгових категорій перевозили тролейбуси — 6 мільйонів 898 тисяч людей. Це складає 80% усіх пільгових перевезень у громаді, зазначили у відділі транспорту.

Автобусними перевезеннями пасажири скористалися 24 мільйони 665 тисяч разів. В міськраді підсумували, що в середньому, щоденно в робочі дні громадським транспортом користується від 120 до 135 тисяч пасажирів, у вихідні — від 70 до 80 тисяч. Пільговими поїздками щоденно користується від 24 до 27 тисяч пасажирів.

У Луцькій громаді безоплатним проїздом у громадському транспорті можуть скористатися представники 32 пільгових категорій. Так у 2025 році цим правом скористалися:

515 тисяч разів — учасники бойових дій,
22 тисяч разів — люди з інвалідністю внаслідок війни,
285 тисяч разів — людей, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого, померлого чи зниклого безвісти,
186 тисяч разів — люди з інвалідністю з дитинства віком до 18 років, особи з інвалідністю по зору — 89 тисяч разів.

Також у відділ транспорту додали, що найбільше у 2025 році скористались правом безоплатного проїзду пенсіонери за віком. Йдеться про 4 мільйони 898 тисяч поїздок.

