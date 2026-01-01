За скільки у Луцьку можна купити квартиру: порівняння з іншими містами





Найдешевшими залишаються однокімнатні квартири у Хмельницькому, пише



Скільки коштує однокімнатна квартира?



Середня вартість однокімнатної квартири у Хмельницькому – близько 37 тисяч доларів. Наступний у рейтингу є Івано-Франківськ з середньою вартістю 41 тисяча доларів. Інші міста дорожчі:



Ужгород – 63,5 тисячі доларів (+6%);

Чернівці – 56,7 тисячі доларів (+18%);

Луцьк – 55,5 тисячі доларів (+23%);

Рівне – 53,3 тисячі доларів (+24%);

Житомир – 47 тисяч доларів (+9%);

Вінниця – 47 тисяч доларів (+4%).

Тернопіль – 45 тисяч доларів (+22%);



Львів традиційно залишається одним з найдорожчих міст України. Там середня вартість однокімнатної квартири сягає 69 тисяч доларів, навіть попри відносно помірне зростання на 8%.



Яка вартість двокімнатних квартир?

У сегменті двокімнатних квартир найдешевші пропозиції знову ж таки фіксуються у Хмельницькому – близько 55 тисяч доларів. В Івано-Франківську середня ціна становить 58,5 тисячі доларів, а у Луцьку – близько 64 тисяч доларів.



У Тернополі двокімнатні квартири коштують у середньому 67 тисяч доларів, демонструючи найвище зростання – 27%. Рівне та Вінниця перебувають у діапазоні 68-70 тисяч доларів.



У Чернівцях середня ціна двокімнатної квартири сягає 79 тисяч доларів (+20%). Найдорожчими залишаються Ужгород – близько 95 тисяч доларів (+15%) та Львів – 97,4 тисячі доларів (+6%).



Чому ціни продовжують рости?

Причинами зростання залишаються безпекова ситуація у східних регіонах та обмежена кількість якісного житла на вторинному ринку. Західні області сприймаються як відносно безпечні, що підтримує стабільний попит навіть у менших містах.



Додатково на ціни впливають інфляційні очікування, зростання вартості ремонтів та орієнтація власників на купівлю житла у 2026 році, що особливо помітно у великих містах України.



Яка вартість оренди у західних регіонах?

Ужгород став найдорожчим містом для оренди квартир в Україні, де оренда однокімнатної квартири коштує 21 тисячу гривень, а двокімнатної – 32 тисячі гривень.



У сегменті довгострокової оренди квартир у 2025 році й попит, і пропозиція зменшились на 3%, повідомляли аналітики OLX Нерухомість. Попри це, медіанна вартість оренди по Україні зросла на 8%. Найпомітніше подорожчали трикімнатні квартири, де приріст цін сягнув 21%.

