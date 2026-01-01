У Луцьку судили голову ОСББ за привласнення коштів: яке покарання отримав
Сьогодні, 08:36
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури суд визнав голову одного з ОСББ у Луцьку винуватим у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.
Про це повідомили у прокуратурі Волинської області.
Як встановив суд, чоловік мав доступ до розрахункового рахунку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та протягом певного часу 61 раз знімав з нього кошти, використовуючи гроші на власний розсуд. Загальна сума привласнених коштів склала 234 200 гривень.
Дії обвинуваченого кваліфікували за частинами 2, 3 та 4 статті 191 Кримінального кодексу України.
Вироком суду йому призначили шість років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на три роки.
Досудове розслідування у справі проводили слідчі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області.
