У Луцьку судили голову ОСББ за привласнення коштів: яке покарання отримав

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури суд визнав голову одного з ОСББ у Луцьку винуватим у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.Про це повідомили у прокуратурі Волинської області.Як встановив суд, чоловік мав доступ до розрахункового рахунку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та протягом певного часу 61 раз знімав з нього кошти, використовуючи гроші на власний розсуд. Загальна сума привласнених коштів склала 234 200 гривень.Дії обвинуваченого кваліфікували за частинами 2, 3 та 4 статті 191 Кримінального кодексу України.Вироком суду йому призначили шість років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на три роки.Досудове розслідування у справі проводили слідчі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області.