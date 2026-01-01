У Ковелі відбудеться ювілейний ветеранський турнір з петанку

«Сталевий легіон» — запрошує ветеранів, ветеранок та захисників і захисниць України на Волинь, у місто Ковель, на 10-й ювілейний ветеранський турнір з петанку.



Про це повідомляють на сторінці Міжнародного волонтерського логістичного центру «Марлог» у фейсбуці.



Захід триватиме 24–25 січня та включатиме спортивні змагання, дружнє спілкування і майстер-класи з адаптивних видів, що об’єднає ветеранів та захисників через спорт, підтримку і братерство.



24 січня запланована дружня зустріч з побратимами у КНГО «Транскордонний центр діалогу культур». Початок — о 15:00. У програмі заходу — майстер-класи з адаптивних видів спорту: петанку, стрільби з лука та дартсу.



25 січня у Ковелі відбудеться турнір з петанку в приміщенні у дисципліні дуплети. Змагання триватимуть з 09:00 до 17:00 на базі КЗ «КДЮСШ ім. Євгена Кондратовича».



Нагадаємо, ветеранський



Організаторами події є Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради та ГО СК «Сталевий легіон». Турнір відбудеться за підтримки МВЛЦ «Марлог» і Федерації петанку України.



Кількість учасників обмежена, тому для участі необхідно попередньо зареєструватися, заповнивши реєстраційну форму.







