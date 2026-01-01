У Ковелі відбудеться ювілейний ветеранський турнір з петанку
Сьогодні, 08:55
Володар Кубка Чемпіонів ВВЛП 2025 року — ветеранський спортивний клуб «Сталевий легіон» — запрошує ветеранів, ветеранок та захисників і захисниць України на Волинь, у місто Ковель, на 10-й ювілейний ветеранський турнір з петанку.
Про це повідомляють на сторінці Міжнародного волонтерського логістичного центру «Марлог» у фейсбуці.
Захід триватиме 24–25 січня та включатиме спортивні змагання, дружнє спілкування і майстер-класи з адаптивних видів, що об’єднає ветеранів та захисників через спорт, підтримку і братерство.
24 січня запланована дружня зустріч з побратимами у КНГО «Транскордонний центр діалогу культур». Початок — о 15:00. У програмі заходу — майстер-класи з адаптивних видів спорту: петанку, стрільби з лука та дартсу.
25 січня у Ковелі відбудеться турнір з петанку в приміщенні у дисципліні дуплети. Змагання триватимуть з 09:00 до 17:00 на базі КЗ «КДЮСШ ім. Євгена Кондратовича».
Нагадаємо, ветеранський спортивний клуб «Сталевий Легіон» з міста Ковель став володарем Кубку Чемпіонів петанку серед ветеранів Всеукраїнської ветеранської ліги петанку-2025.
Організаторами події є Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради та ГО СК «Сталевий легіон». Турнір відбудеться за підтримки МВЛЦ «Марлог» і Федерації петанку України.
Кількість учасників обмежена, тому для участі необхідно попередньо зареєструватися, заповнивши реєстраційну форму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці Міжнародного волонтерського логістичного центру «Марлог» у фейсбуці.
Захід триватиме 24–25 січня та включатиме спортивні змагання, дружнє спілкування і майстер-класи з адаптивних видів, що об’єднає ветеранів та захисників через спорт, підтримку і братерство.
24 січня запланована дружня зустріч з побратимами у КНГО «Транскордонний центр діалогу культур». Початок — о 15:00. У програмі заходу — майстер-класи з адаптивних видів спорту: петанку, стрільби з лука та дартсу.
25 січня у Ковелі відбудеться турнір з петанку в приміщенні у дисципліні дуплети. Змагання триватимуть з 09:00 до 17:00 на базі КЗ «КДЮСШ ім. Євгена Кондратовича».
Нагадаємо, ветеранський спортивний клуб «Сталевий Легіон» з міста Ковель став володарем Кубку Чемпіонів петанку серед ветеранів Всеукраїнської ветеранської ліги петанку-2025.
Організаторами події є Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради та ГО СК «Сталевий легіон». Турнір відбудеться за підтримки МВЛЦ «Марлог» і Федерації петанку України.
Кількість учасників обмежена, тому для участі необхідно попередньо зареєструватися, заповнивши реєстраційну форму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Канікули або дистанційка: Свириденко розповіла, як працюватимуть школи до кінця січня
Сьогодні, 09:15
У Ковелі відбудеться ювілейний ветеранський турнір з петанку
Сьогодні, 08:55