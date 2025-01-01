Волинський «Сталевий Легіон» - володар Кубку Чемпіонів петанку серед ветеранів. ФОТО
Сьогодні, 15:47
Ветеранський спортивний клуб «Сталевий Легіон» з міста Ковель став володарем Кубку Чемпіонів петанку серед ветеранів Всеукраїнської ветеранської ліги петанку-2025.
Про це повідомила керівниця проєкту «Петанк для ветеранів», керівниця міжнародного волонтерського центру «МАРЛОГ» Наталія Попова.
Цими вихідними, 20-21 вересня, у Львові відбувся IX Всеукраїнський дводенний ветеранський турнір з петанку. Вперше змагання проходили у форматі повноцінного національного чемпіонату. На подію приїхало понад 120 учасників – ветеранів із різних куточків України.
Турнір вересня об’єднав у спортивній боротьбі 20 команд ветеранів з різних міст України: Львову, Києва, Полтави, Ковеля, Дніпра, Кривого Рогу, Камʼянського, Луцька, Скалату, Одеси, Нововолинська і Тернополя!
«Наші турніри – це не лише про спорт, а й про братерство, єдність, дружбу і підтримку. Петанк – доступний кожному спорт без вікових та фізичних обмежень. Ми будуємо здорове ветеранське ком’юніті, яке надихає. Якщо ви у своїй громаді хочете теж долучитися до проєкту«ПЕТАНК ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ» ,- звертайтеся до нас. Допоможемо!», – зазначає керівниця проєкту «Петанк для ветеранів» Наталія Попова.
Два дні учасники змагалися в 4 номінаціях : командний залік, «дуплети», «триплети» і «битва капітанів» за головний трофей – Кубок чемпіонів петанку 2025 року Всеукраїнської ветеранської ліги.
Володарем Кубку Чемпіонів петанку серед ветеранів ВВЛП - 2025 став після двох днів пристрасної боротьби СК «СТАЛЕВИЙ ЛЕГІОН» з міста Ковель.
Команди переможці турніру в загальному заліку:
1. СК «Сталевий Легіон-2» Ковель
2.СК «Сталевий Легіон-1» Ковель
3. Команди «Unbroken-1 » Львів
Номінація «БИТВА КАПІТАНІВ»:
1. Павло Некритий – капітан СК «Прометей» Камʼянське, Дніпропетровська область
2. Олег Кошолапенко – капітан СК «Iron Warriors - Veterans HUB Odesa»
3. Євген Ратьков – капітан СК «DDUVS Veterans» Дніпро
Номінація «ДУПЛЕТИ» ветеранські двійки:
1. СК «Нескорені» Кривий Ріг
2. СК «Сталевий Легіон-1» Ковель
3. СК «Сталевий Легіон-2» Ковель
Номінація «ТРИПЛЕТИ» ветеранські трійки:
1. СК «Сталевий Легіон-1» Ковель
2. СК «Сталевий Легіон-2» Ковель
3. Команда «Superhumans» Львів
Приз «Глядацьких симпатій» – вікенд для всієї команди у Львові від партнеру турніру готелю «ІБІС», отримала команда СК «Міцні духом» з міста Полтава.
