У Луцьку водій автобуса на смерть збив 58-річного пішохода
Сьогодні, 15:38
У Луцьку внаслідок ДТП загинув пішохід.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась сьогодні близько обідньої пори по вулиці Магістральній, що у обласному центрі.
Попередньо встановлено, що 35-річний водій автобуса Volvo допустив наїзд на 58-річного пішохода, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок наїзду чоловік від отриманих травм помер на місці події.
Водій перебував за кермом тверезий.
Слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час слідства будуть з’ясовані усі причини та обставини цієї автопригоди.
