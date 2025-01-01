Перша українка-сенаторка Польщі: у Луцьку розкажуть про життя та боротьбу Олени Левчанівської

25 вересня о 16:00 у Луцькому бізнес-просторі відкриють виставку: «Олена Левчанівська. Політичне лідерство як інфраструктура безпеки».

Про це повідомляють організатори.

Відкритий захід проведуть із публічним інтерв’ю та тематичною фотовиставкою про життя та громадську діяльність Олени Левчанівської.

Тривалість — 2 години.

Вхід вільний, за попередньою реєстрацією за посиланням – https://forms.gle/ZxmaBBwdS7jD6pxx5

Про що виставка


Виставка проводить пряму лінію від досвіду лучанки Олени Левчанівської — першої українки-сенаторки Польщі — до сучасного порядку денного «Жінки, мир, безпека» (Резолюція РБ ООН 1325). Свідомий вибір Оленою Левчанівською української ідентичності, політичне представництво і адвокація прав громади у 1920-х — ранній доказ концепції того, що участь жінок у прийнятті рішень підсилює стійкість і безпеку суспільства.

Сьогодні це — інституційна вимога: забезпечити змістовну участь, захист і відновлення з урахуванням потреб і жінок, і чоловіків

Резолюція РБ ООН 1325 наголошує на рівному доступі жінок і чоловіків до ухвалення рішень у сфері безпеки, захисті цивільних, та інклюзивній відбудові — базові принципи, що безпосередньо резонують із історією Левчанівської та викликами Волині під час війни.

Відвідати виставку запрошуємо лучан/-ок, представників/-иць місцевої влади та самоврядування, громадські організації, освітні інституції, також медіа.

У програмі:


16:00 — реєстрація
16:15 — коротке відкриття;
16:45 — мініекскурсія експозицією-виставкою;
17:05 — публічне інтерв’ю «Олена Левчанівська: політичне лідерство як інфраструктура безпеки»;
17:45 — нетворкінг.

Чому це важливо зараз?


Україна реалізує Резолюцію 1325 через Національні плани дій (2016–2020, 2020–2025), які переводять міжнародні зобов’язання в конкретні кроки для держави та громад. Виставка показує, як ці рішення «приземляються» у місцевих політиках — від участі жінок у радах і комісіях до інклюзивної відбудови.

Довідково:
Резолюція 1325 — це рішення Ради Безпеки ООН, ухвалене у 2000 році.

Документ визнає, що конфлікти по-різному впливають на чоловіків і жінок, і що рівноправне залучення до вирішення безпекових питань дозволяє врахувати потреби усіх.

Вперше на такому високому рівні світ визнав внесок жінок у запобігання та вирішення конфліктів, підтримання й розбудову миру.

Український голос у Раді Безпеки ООН був одним з 15-ти, які підтримали Резолюцію 1325. Жодного голосу проти не було.

Серед іншого автори Резолюції 1325 закликали світ:
  • Забезпечити повну та рівноправну участь жінок та чоловіків у прийнятті рішень на всіх рівнях, зокрема в мирних переговорах, діяльності щодо встановлення миру, реінтеграції та примирення; у виборах (як кандидатів, так і виборців), суспільно-політичній діяльності.

  • Забезпечити участь жінок у запобіганні виникненню, поширенню та відновленню насильницьких конфліктів, а також усуненні причин їх виникнення, зокрема шляхом роззброєння, протидії всім формам експлуатації.

  • Повною мірою дотримуватися прав жінок під час збройних конфліктів та застосовувати спеціальні заходи для захисту жінок і дівчат від гендерно зумовленого насилля. Оскільки під час тривалих конфліктів збільшуються ризики потрапляння насамперед жінок і дівчат у ситуації торгівлі людьми, сексуального насильства, зґвалтування. Розслідувати такі факти та за можливості не поширювати положення амністії на такі злочини.

  • Звертати увагу на особливі потреби жінок та дівчат, зокрема вразливих категорій (біженців, внутрішньо переміщених осіб, жінок, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом), а також жінок комбатанток, жінок-ветеранок під час надання послуг у сфері охорони здоров я, психологічної та гуманітарної допомоги; забезпечення участі жінок в економічному відновленні та перехідному правосудді в конфліктних і постконфліктних ситуаціях.


    відео
    1/8