Перша українка-сенаторка Польщі: у Луцьку розкажуть про життя та боротьбу Олени Левчанівської





Про це повідомляють організатори.



Відкритий захід проведуть із публічним інтерв’ю та тематичною фотовиставкою про життя та громадську діяльність Олени Левчанівської.



Тривалість — 2 години.



Вхід вільний, за попередньою реєстрацією за посиланням –



Про що виставка

Виставка проводить пряму лінію від досвіду лучанки Олени Левчанівської — першої українки-сенаторки Польщі — до сучасного порядку денного «Жінки, мир, безпека» (Резолюція РБ ООН 1325). Свідомий вибір Оленою Левчанівською української ідентичності, політичне представництво і адвокація прав громади у 1920-х — ранній доказ концепції того, що участь жінок у прийнятті рішень підсилює стійкість і безпеку суспільства.



Сьогодні це — інституційна вимога: забезпечити змістовну участь, захист і відновлення з урахуванням потреб і жінок, і чоловіків



Резолюція РБ ООН 1325 наголошує на рівному доступі жінок і чоловіків до ухвалення рішень у сфері безпеки, захисті цивільних, та інклюзивній відбудові — базові принципи, що безпосередньо резонують із історією Левчанівської та викликами Волині під час війни.



Відвідати виставку запрошуємо лучан/-ок, представників/-иць місцевої влади та самоврядування, громадські організації, освітні інституції, також медіа.



У програмі:

16:00 — реєстрація

16:15 — коротке відкриття;

16:45 — мініекскурсія експозицією-виставкою;

17:05 — публічне інтерв’ю «Олена Левчанівська: політичне лідерство як інфраструктура безпеки»;

17:45 — нетворкінг.





Чому це важливо зараз?

Україна реалізує Резолюцію 1325 через Національні плани дій (2016–2020, 2020–2025), які переводять міжнародні зобов’язання в конкретні кроки для держави та громад. Виставка показує, як ці рішення «приземляються» у місцевих політиках — від участі жінок у радах і комісіях до інклюзивної відбудови.



Довідково:

Резолюція 1325 — це рішення Ради Безпеки ООН, ухвалене у 2000 році.



Документ визнає, що конфлікти по-різному впливають на чоловіків і жінок, і що рівноправне залучення до вирішення безпекових питань дозволяє врахувати потреби усіх.



Вперше на такому високому рівні світ визнав внесок жінок у запобігання та вирішення конфліктів, підтримання й розбудову миру.



Український голос у Раді Безпеки ООН був одним з 15-ти, які підтримали Резолюцію 1325. Жодного голосу проти не було.



Серед іншого автори Резолюції 1325 закликали світ:

Забезпечити повну та рівноправну участь жінок та чоловіків у прийнятті рішень на всіх рівнях, зокрема в мирних переговорах, діяльності щодо встановлення миру, реінтеграції та примирення; у виборах (як кандидатів, так і виборців), суспільно-політичній діяльності.

Забезпечити участь жінок у запобіганні виникненню, поширенню та відновленню насильницьких конфліктів, а також усуненні причин їх виникнення, зокрема шляхом роззброєння, протидії всім формам експлуатації.

Повною мірою дотримуватися прав жінок під час збройних конфліктів та застосовувати спеціальні заходи для захисту жінок і дівчат від гендерно зумовленого насилля. Оскільки під час тривалих конфліктів збільшуються ризики потрапляння насамперед жінок і дівчат у ситуації торгівлі людьми, сексуального насильства, зґвалтування. Розслідувати такі факти та за можливості не поширювати положення амністії на такі злочини.

Звертати увагу на особливі потреби жінок та дівчат, зокрема вразливих категорій (біженців, внутрішньо переміщених осіб, жінок, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом), а також жінок комбатанток, жінок-ветеранок під час надання послуг у сфері охорони здоров я, психологічної та гуманітарної допомоги; забезпечення участі жінок в економічному відновленні та перехідному правосудді в конфліктних і постконфліктних ситуаціях.



