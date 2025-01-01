Чи вивела росія війська з Білорусі після навчань: відповідь ДПСУ





Як повідомляє Андрій Демченко в ефірі телемарафону.



За його словами, російські війська, які брали участь у спільних навчаннях "Захід-2025", після завершення активної фази з 12 по 16 вересня почали формувати колони для повернення на територію Росії. Станом на зараз військові повністю залишили Білорусь.



Також речник повідомив, що під час навчань та після них не було зафіксовано жодної активності поблизу українського кордону. Він наголосив, "що всі дії та локації навчань відбувалися в глибині білоруської території".



"Хоча навчання завершилися, напрямок кордону з Білоруссю для нас залишається пріоритетним для безпеки на рівні з кордоном з Росією та лінією фронту", - підкреслив Демченко.



Він додав, що українські прикордонні групи та підрозділи розвідки, а також Міністерство оборони і Держприкордонслужба активно стежили за розвитком обстановки, щоб оперативно реагувати на можливі провокації.



Російсько-білоруські навчання "Захід-2025"



Росія та Білорусь проводили спільні військові навчання під назвою "Захід-2025". Активна фаза навчань тривала з 12 по 16 вересня, а основні дії відбувалися на території Білорусі, частково - у Росії.



РФ на навчаннях відпрацювала можливі провокації проти НАТО.



Також відомо, що Росія розширила навчання на Калінінградську область, яка межує з Польщею на півдні та Литвою на півночі і сході.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська після завершення навчань "Захід-2025" повністю повернулися на територію Росії. Поблизу кордону з Україною провокацій зафіксовано не було.Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Держприкордонслужбив ефірі телемарафону.За його словами, російські війська, які брали участь у спільних навчаннях "Захід-2025", після завершення активної фази з 12 по 16 вересня почали формувати колони для повернення на територію Росії. Станом на зараз військові повністю залишили Білорусь.Також речник повідомив, що під час навчань та після них не було зафіксовано жодної активності поблизу українського кордону. Він наголосив, "що всі дії та локації навчань відбувалися в глибині білоруської території"."Хоча навчання завершилися, напрямок кордону з Білоруссю для нас залишається пріоритетним для безпеки на рівні з кордоном з Росією та лінією фронту", - підкреслив Демченко.Він додав, що українські прикордонні групи та підрозділи розвідки, а також Міністерство оборони і Держприкордонслужба активно стежили за розвитком обстановки, щоб оперативно реагувати на можливі провокації.Росія та Білорусь проводили спільні військові навчання під назвою "Захід-2025". Активна фаза навчань тривала з 12 по 16 вересня, а основні дії відбувалися на території Білорусі, частково - у Росії.РФ на навчаннях відпрацювала можливі провокації проти НАТО.Також відомо, що Росія розширила навчання на Калінінградську область, яка межує з Польщею на півдні та Литвою на півночі і сході.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію