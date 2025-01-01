Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями

Олександром Чиркою та Назаром Новосадом.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У вівторок, 23 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучан Олександра Чирки та Назара Новосада.



Чирка Олександр Юрійович (12.01.1982 року народження) загинув 17 листопада 2024 року в районі населеного пункту Нижній Клин Курської області.



Новосад Назар Дмитрович (12.09.2001 року народження) загинув 16 вересня в районі населеного пункту Райгородок Донецької області



Поховають Олександра Чирку на кладовищі у селі Ловища, а Назара Новосада на кладовищі у селі Зміїнець.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 вересня відбудеться прощання з ГероямитаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У вівторок, 23 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучан Олександра Чирки та Назара Новосада.Чирка Олександр Юрійович (12.01.1982 року народження) загинув 17 листопада 2024 року в районі населеного пункту Нижній Клин Курської області.Новосад Назар Дмитрович (12.09.2001 року народження) загинув 16 вересня в районі населеного пункту Райгородок Донецької областіПоховають Олександра Чирку на кладовищі у селі Ловища, а Назара Новосада на кладовищі у селі Зміїнець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію