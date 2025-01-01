Убивство підлітка на фунікулері: обвинувачуваного засудили до довічного ув'язнення

Артему Косову — обвинуваченому у справі про вбивство підлітка на столичному фунікулері. Його увʼязнили довічно.



Про це повідомив кореспондент



Прокурори просили присудити Косову довічне позбавлення волі. Захист Косова просив перекваліфікувати статтю обвинувачення з «умисного вбивства» (ст. 115 Кримінального кодексу України) на «вбивство через необережність» (ст. 119 ККУ), заявляючи про недоведеність умислу.



Косов заявляв суддям, що йому шкода через смертельний інцидент на фунікулері. Він запевнив, що не мав мотиву вбивства та не міг передбачити, що його дії того дня спричинять такі наслідки.



Однак генпрокурор Руслан Кравченко казав, що каяття від Косова вдалося почути тільки наприкінці судового розгляду: «Поки відбувався судовий розгляд, ми досліджували конкретні докази, то обвинувачений брехав суду. Тому це каяття на мене не впливає, і моя позиція незмінна: довічне позбавлення волі».



Врешті, суд присудив Косову довічне позбавлення волі. Також із нього стягнуть 40 тисяч гривень процесуальних витрат, пов’язаних із залученням експертів. Вирок ще можуть оскаржити в апеляції протягом 30 днів.



Присутні в судовій залі слухачі привітали це рішення оплесками, родичі вбитого підлітка не могли стримати сліз.



«Ми цього дуже довго чекали. День, до якого ми так довго йшли, настав. Це буде найкращий подарунок завтра Максу (Матерухіну, убитому підліткові — ред.) на день народження. Вдячність усім людям, які нас підтримували. Всім, хто з нами йшов до цього переможного кінця. Зараз для мене це ніби сон. Справедливість настала», — сказала мати Максима, Ірина Матерухіна.



Що відомо про справу?



Увечері 7 квітня 2024 року соцмережами розійшлося повідомлення, що в Києві на станції фунікулера смертельно поранили юнака, 16-річного Максима Матерухіна. Інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря.



У соцмережах писали, що до групи підлітків чіплявся п’яний чоловік, який нецензурно висловлювався та запитував, «чи готові вони захищати Батьківщину?».



За словами очевидців, загиблий школяр виходив із вагона фунікулера останнім. Тоді до нього підійшов чоловік і сказав, що «перевірить, як Максим готовий захищати Україну», почав його штовхати, унаслідок чого хлопець упав і головою розбив скло й порізав шию. Через поранення юнак стік кров’ю за кілька хвилин іще до приїзду «швидкої».



Згодом стало відомо, що в нападі підозрюють працівника Управління державної охорони Артема Косова. Слідчі підтвердили, що він був п’яним.



Упродовж судового розгляду чоловік своєї провини не визнавав. У фінальному виступі він заявив, що не мав наміру вбити Максима Матерухіна, а інцидент назвав «трагічною випадковістю».



Протягом судового розгляду засідання відвідували активісти та інші небайдужі, що підтримували родину загиблого підлітка. Сторону обвинувачення представляв особисто генпрокурор України Руслан Кравченко.

