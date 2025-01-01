«Духовна» відстрочка від мобілізації: оголосили підозру 45-річному священнику з Волині, який за гроші висвятив ухилянта в диякони

На Волині слідчі оголосили про підозруПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Реалізували матеріали кримінального провадження і задокументували протиправну діяльність слідчі слідчого управління ГУНП, за оперативного супроводження співробітників оперативного відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, і під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.Слідчі встановили, що мешканець Луцька, 45-річний настоятель одного з храмів у Володимирському районі, вимагав та отримав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду в сумі 10000 доларів. У стільки він оцінив надання сану священнослужителя чоловіку та в подальшому – «духовної» відстрочки від служби і бронювання. Обіцяв і вплинути заради цього на службових осіб Володимирського РТЦК та СП.Злочинну діяльність задокументували правоохоронці.17 вересня слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч.3 ст.369-2 Кримінального Кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Суд обрав йому запобіжний захід - домашній арешт в нічний час.