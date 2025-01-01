«Духовна» відстрочка від мобілізації: оголосили підозру 45-річному священнику з Волині, який за гроші висвятив ухилянта в диякони
Сьогодні, 17:11
На Волині слідчі оголосили про підозру священнику, який хотів посприяти чоловіку в уникненні від служби.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Реалізували матеріали кримінального провадження і задокументували протиправну діяльність слідчі слідчого управління ГУНП, за оперативного супроводження співробітників оперативного відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, і під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Слідчі встановили, що мешканець Луцька, 45-річний настоятель одного з храмів у Володимирському районі, вимагав та отримав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду в сумі 10000 доларів. У стільки він оцінив надання сану священнослужителя чоловіку та в подальшому – «духовної» відстрочки від служби і бронювання. Обіцяв і вплинути заради цього на службових осіб Володимирського РТЦК та СП.
Злочинну діяльність задокументували правоохоронці.
17 вересня слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч.3 ст.369-2 Кримінального Кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Суд обрав йому запобіжний захід - домашній арешт в нічний час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Реалізували матеріали кримінального провадження і задокументували протиправну діяльність слідчі слідчого управління ГУНП, за оперативного супроводження співробітників оперативного відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, і під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Слідчі встановили, що мешканець Луцька, 45-річний настоятель одного з храмів у Володимирському районі, вимагав та отримав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду в сумі 10000 доларів. У стільки він оцінив надання сану священнослужителя чоловіку та в подальшому – «духовної» відстрочки від служби і бронювання. Обіцяв і вплинути заради цього на службових осіб Володимирського РТЦК та СП.
Злочинну діяльність задокументували правоохоронці.
17 вересня слідчі оголосили фігуранту про підозру за ч.3 ст.369-2 Кримінального Кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Суд обрав йому запобіжний захід - домашній арешт в нічний час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Духовна» відстрочка від мобілізації: оголосили підозру 45-річному священнику з Волині, який за гроші висвятив ухилянта в диякони
Сьогодні, 17:11
Волинський «Сталевий Легіон» - володар Кубку Чемпіонів петанку серед ветеранів. ФОТО
Сьогодні, 15:47
У Луцьку водій автобуса на смерть збив 58-річного пішохода
Сьогодні, 15:38