На Волині помер військовослужбовець Віктор Шульгач
Торчинська громада з глибоким сумом сповіщає про непоправну втрату.

"22 вересня 2025 року на 51-му році життя помер наш земляк, сержант Шульгач Віктор Ярославович (21.01.1974 р.н.), житель села Скірче.

У січні 2023 року Віктор Ярославович був мобілізований до лав Збройних Сил України. Рік ніс службу на Запорізькому напрямку, згодом — на Курахівському. Останній рік проходив службу у Хмельницькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Торчинська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день і час поховання Героя повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

