На Волині помер військовослужбовець Віктор Шульгач
Сьогодні, 18:12
Торчинська громада з глибоким сумом сповіщає про непоправну втрату.
"22 вересня 2025 року на 51-му році життя помер наш земляк, сержант Шульгач Віктор Ярославович (21.01.1974 р.н.), житель села Скірче.
У січні 2023 року Віктор Ярославович був мобілізований до лав Збройних Сил України. Рік ніс службу на Запорізькому напрямку, згодом — на Курахівському. Останній рік проходив службу у Хмельницькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Торчинська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день і час поховання Героя повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
"22 вересня 2025 року на 51-му році життя помер наш земляк, сержант Шульгач Віктор Ярославович (21.01.1974 р.н.), житель села Скірче.
У січні 2023 року Віктор Ярославович був мобілізований до лав Збройних Сил України. Рік ніс службу на Запорізькому напрямку, згодом — на Курахівському. Останній рік проходив службу у Хмельницькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Торчинська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день і час поховання Героя повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія навчилася обманювати чат GPT
Сьогодні, 18:54
На Волині помер військовослужбовець Віктор Шульгач
Сьогодні, 18:12
«Духовна» відстрочка від мобілізації: оголосили підозру 45-річному священнику з Волині, який за гроші висвятив ухилянта в диякони
Сьогодні, 17:11