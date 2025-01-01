На Волині помер військовослужбовець Віктор Шульгач

Торчинська громада з глибоким сумом сповіщає про непоправну втрату."22 вересня 2025 року на 51-му році життя помер наш земляк, сержант(21.01.1974 р.н.), житель села Скірче.У січні 2023 року Віктор Ярославович був мобілізований до лав Збройних Сил України. Рік ніс службу на Запорізькому напрямку, згодом — на Курахівському. Останній рік проходив службу у Хмельницькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.Торчинська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день і час поховання Героя повідомлять згодом.