У Луцьку попрощалися з 40-річним молодшим сержантом Анатолієм Хабовцем

Анатолієм Хабовцем. Полеглому військовослужбовцю було 40 років.



Відспівали бійця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, пише



Анатолій Хабовець служив у війську з 2022 року. До цього працював охоронцем у Києві.



"Толік ніколи не підводив. Ми 10 років працювали разом. Розумів, вчився, завжди був чутливим до колег. У нього була мета – вони будували будинок. Завжди допомагав батькам", — розповів Суспільному колишній керівник і колега Анатолія Володимир.



У війську молодший сержант був інструктором з водіння навчального механізованого взводу. Майже 10 місяців його вважали зниклим безвісти. Загинув військовослужбовець 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимівка Донецької області.



"Є люди, які його бачили раз у житті, але згадують, що хлопчина був добрий. Він у нас був дуже розумним. Він — історик, сам вчився, сам усе здавав. Він знав усе, що його не спитаєш. Він історію знав усього світу", — каже сестра Анатолія Хабовця Тетяна Жук.



Волиняни на колінах проводжали захисника України.



Полеглого військовослужбовця Анатолія Хабовця поховали на кладовищі у селі Рованці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 вересня у Луцьку попрощалися з загиблим на війні молодшим сержантом. Полеглому військовослужбовцю було 40 років.Відспівали бійця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, пише Суспільне Анатолій Хабовець служив у війську з 2022 року. До цього працював охоронцем у Києві."Толік ніколи не підводив. Ми 10 років працювали разом. Розумів, вчився, завжди був чутливим до колег. У нього була мета – вони будували будинок. Завжди допомагав батькам", — розповів Суспільному колишній керівник і колега Анатолія Володимир.У війську молодший сержант був інструктором з водіння навчального механізованого взводу. Майже 10 місяців його вважали зниклим безвісти. Загинув військовослужбовець 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимівка Донецької області."Є люди, які його бачили раз у житті, але згадують, що хлопчина був добрий. Він у нас був дуже розумним. Він — історик, сам вчився, сам усе здавав. Він знав усе, що його не спитаєш. Він історію знав усього світу", — каже сестра Анатолія ХабовцяВолиняни на колінах проводжали захисника України.Полеглого військовослужбовця Анатолія Хабовця поховали на кладовищі у селі Рованці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію