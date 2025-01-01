У Луцьку попрощалися з 40-річним молодшим сержантом Анатолієм Хабовцем

У Луцьку попрощалися з 40-річним молодшим сержантом Анатолієм Хабовцем
22 вересня у Луцьку попрощалися з загиблим на війні молодшим сержантом Анатолієм Хабовцем. Полеглому військовослужбовцю було 40 років.

Відспівали бійця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, пише Суспільне.

Анатолій Хабовець служив у війську з 2022 року. До цього працював охоронцем у Києві.

"Толік ніколи не підводив. Ми 10 років працювали разом. Розумів, вчився, завжди був чутливим до колег. У нього була мета – вони будували будинок. Завжди допомагав батькам", — розповів Суспільному колишній керівник і колега Анатолія Володимир.

У війську молодший сержант був інструктором з водіння навчального механізованого взводу. Майже 10 місяців його вважали зниклим безвісти. Загинув військовослужбовець 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимівка Донецької області.
У Луцьку попрощалися з 40-річним молодшим сержантом Анатолієм Хабовцем

"Є люди, які його бачили раз у житті, але згадують, що хлопчина був добрий. Він у нас був дуже розумним. Він — історик, сам вчився, сам усе здавав. Він знав усе, що його не спитаєш. Він історію знав усього світу", — каже сестра Анатолія Хабовця Тетяна Жук.

Волиняни на колінах проводжали захисника України.

Полеглого військовослужбовця Анатолія Хабовця поховали на кладовищі у селі Рованці.
У Луцьку попрощалися з 40-річним молодшим сержантом Анатолієм Хабовцем

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку попрощалися з 40-річним молодшим сержантом Анатолієм Хабовцем
Сьогодні, 19:16
Росія навчилася обманювати чат GPT
Сьогодні, 18:54
На Волині помер військовослужбовець Віктор Шульгач
Сьогодні, 18:12
«Духовна» відстрочка від мобілізації: оголосили підозру 45-річному священнику з Волині, який за гроші висвятив ухилянта в диякони
Сьогодні, 17:11
Медіа
відео
1/8