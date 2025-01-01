У Луцьку попрощалися з 40-річним молодшим сержантом Анатолієм Хабовцем
Сьогодні, 19:16
22 вересня у Луцьку попрощалися з загиблим на війні молодшим сержантом Анатолієм Хабовцем. Полеглому військовослужбовцю було 40 років.
Відспівали бійця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, пише Суспільне.
Анатолій Хабовець служив у війську з 2022 року. До цього працював охоронцем у Києві.
"Толік ніколи не підводив. Ми 10 років працювали разом. Розумів, вчився, завжди був чутливим до колег. У нього була мета – вони будували будинок. Завжди допомагав батькам", — розповів Суспільному колишній керівник і колега Анатолія Володимир.
У війську молодший сержант був інструктором з водіння навчального механізованого взводу. Майже 10 місяців його вважали зниклим безвісти. Загинув військовослужбовець 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимівка Донецької області.
"Є люди, які його бачили раз у житті, але згадують, що хлопчина був добрий. Він у нас був дуже розумним. Він — історик, сам вчився, сам усе здавав. Він знав усе, що його не спитаєш. Він історію знав усього світу", — каже сестра Анатолія Хабовця Тетяна Жук.
Волиняни на колінах проводжали захисника України.
Полеглого військовослужбовця Анатолія Хабовця поховали на кладовищі у селі Рованці.
