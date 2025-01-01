Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на понеділок, 23 вересня.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
23 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 18-20°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°.
