Молоді чоловіки масово звільнилися з муніципальної варти Луцька

Молодь до 22-х років масово звільнилася з муніципальної варти Луцька після ухвалення закону про дозвіл на виїзд з України чоловіків віком до 22 років.Про це під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради заявила директор департаменту муніципальної варти ЛуцькаЮлія Чіпак відзначила, що працівників у муніципальній варті не вистачає. Також після ухвалення закону, який дозволяє виїзд з України за кордон чоловіків до 22 років, з департаменту муніципальної варти звільнилося багато молоді."Дехто з наших працівників відразу звільнився після того як був ухвалений закон, який дозволяє виїзд чоловіків до 22 років за кордон. За моєю інформацією, у Львові 42 людини з числа муніципалів написали заяву на звільнення", - розповіла Юлія Чіпак про наслідки рішення центральної влади.