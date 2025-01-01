Молоді чоловіки масово звільнилися з муніципальної варти Луцька
Сьогодні, 20:38
Молодь до 22-х років масово звільнилася з муніципальної варти Луцька після ухвалення закону про дозвіл на виїзд з України чоловіків віком до 22 років.
Про це під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради заявила директор департаменту муніципальної варти Луцька Юлія Чіпак.
Юлія Чіпак відзначила, що працівників у муніципальній варті не вистачає. Також після ухвалення закону, який дозволяє виїзд з України за кордон чоловіків до 22 років, з департаменту муніципальної варти звільнилося багато молоді.
"Дехто з наших працівників відразу звільнився після того як був ухвалений закон, який дозволяє виїзд чоловіків до 22 років за кордон. За моєю інформацією, у Львові 42 людини з числа муніципалів написали заяву на звільнення", - розповіла Юлія Чіпак про наслідки рішення центральної влади.
