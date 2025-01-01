Луцьку загрожує транспортний колапс?

Кожен новий ЖК у місті треба оцінювати з погляду завантаженості вулиць біля нього, каже луцький будівельник. І додає, що це робить далеко не кожен забудовник у місті.Про це будівельник розповів у подкасті«Вечірній Луцьк».“Кожен забудовник має думати, що буде відбуватись навколо його забудови. Чи так є? Напевно, ні… Але по справедливості забудовник має бути зацікавленим в тому, щоб мешканці його району могли виїжджати. Інакше його ЖК втратить цінність” - пояснює Андрій Разумовський.“Це питання міської ради. Коли вона погоджує такі проєкти - має враховувати, куди транспортів вийде” - додає він.” -“Якщо просто збудувати тисячу квартир і не прийняти ніяких дій - буде біда. Люди звідти просто не виїдуть. Перше, треба там запаркуватись. Потім виїхати з території ЖК. А потім проїхати. Тобто важливо навіть, якої ширини буде виїзд з ЖК” - пояснює будівельник.“Буде якийсь день, коли по вулиці, допустимо, не Ковельській, а Рівненській не буде, де стати. Від заправки ОККО до Лучеська буде стояти по обох боках дороги транспорт. Тобто ми до цього рано чи пізно прийдемо. Може, коли прийдемо, тоді будемо думати…” - каже Разумовський.