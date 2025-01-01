У Луцьку дитина вкрала товар з «Аврори» через Тік-Ток-челендж





Про це пишуть



У постанові суду зазначається, що дівчинка у магазині «Аврора» на проспекті Соборності таємно поцупила нашийник, м’ячик для тварин, ласощі та іграшку для собаки й сонцезахисні окуляри. Загальна вартість краму – 290 гривень. Крадіжку згодом на відео виявили працівники магазину.



Поліцейські розшукали порушницю, а оскільки вона – малолітня, то на її матір склали протокол за ч.1 ст. 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов’язків).



Під час судового засідання лучанка провину визнала та додала, що з дитиною провела серйозну розмову. Зі слів жінки, донька їй розповіла, що скоїла дрібну крадіжку, бо це був челендж у Тік-Тоці і того дня вона не одна брала в ньому участь.



Заслухавши пояснення лучанки та дослідивши матеріали справи, суд визнав її винною в адмінпорушенні та наклав адміністративне стягнення у виді попередження.



Зауважимо, шкідливі Тік-Ток-челенджі – це небезпечні дії, які набувають популярності в соцмережі, змушуючи учасників виконувати ризиковані трюки або експерименти, що призводять до травм, опіків, або інших серйозних наслідків. Батькам важливо усвідомлювати небезпеку та контролювати контент, що споживається їхніми дітьми. Натомість діти мають повідомляти дорослих про небезпечні тренди.

