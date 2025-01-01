85 нових препаратів: з 30 вересня розширюють перелік «Доступних ліків»

МОЗ України затвердило оновлений перелік лікарських засобів та медичних виробів, що підлягають реімбурсації — тобто доступні в аптеках безоплатно або з частковою доплатою — у межах Програми медичних гарантій. Відповідний наказ набирає чинності вже 30 вересня.

Про це інформують у Володимирському ТМО.

До програми «Доступні ліки» додали 85 нових препаратів. Їх основні групи:

▪︎ Вагітні та породіллі — 3 препарати;

▪︎ Хвороби щитоподібної залози — 6 препаратів;

▪︎ Глаукома — 8 препаратів;

▪︎ Дитячі захворювання — 5 препаратів;

▪︎ Інші хронічні хвороби — 61 препарат для серцево-судинних, дихальних, метаболічних, психічних та неврологічних розладів.

В оновленому переліку — лікарські засоби за такими МНН: індапамід, латанопрост, левотироксин, метилдопа, тимолол, торасемід, фолієва кислота.

Увесь список можна переглянути за посиланням:http://bit.ly/3VRLaxM.

Відтепер у списку «Доступних ліків»:

595 лікарських засобів

38 препаратів інсуліну

30 комбінованих лікарських засобів

42 тест-смужок для вимірювання рівня глюкози

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року програма «Доступні ліки» повинна діяти в кожній аптеці України.

Що робити, якщо в аптеці вам відмовили?

Якщо аптека не має договору з НСЗУ – повідомте на гарячу лінію МОЗ України за номером 0800 505 201.

Якщо аптека має договір, але не відпускає ліки за е-рецептом – розкажіть про це НСЗУ (за номером контакт-центру: 16-77)

