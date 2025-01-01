85 нових препаратів: з 30 вересня розширюють перелік «Доступних ліків»
Сьогодні, 22:12
МОЗ України затвердило оновлений перелік лікарських засобів та медичних виробів, що підлягають реімбурсації — тобто доступні в аптеках безоплатно або з частковою доплатою — у межах Програми медичних гарантій. Відповідний наказ набирає чинності вже 30 вересня.
Про це інформують у Володимирському ТМО.
До програми «Доступні ліки» додали 85 нових препаратів. Їх основні групи:
▪︎ Вагітні та породіллі — 3 препарати;
▪︎ Хвороби щитоподібної залози — 6 препаратів;
▪︎ Глаукома — 8 препаратів;
▪︎ Дитячі захворювання — 5 препаратів;
▪︎ Інші хронічні хвороби — 61 препарат для серцево-судинних, дихальних, метаболічних, психічних та неврологічних розладів.
В оновленому переліку — лікарські засоби за такими МНН: індапамід, латанопрост, левотироксин, метилдопа, тимолол, торасемід, фолієва кислота.
Увесь список можна переглянути за посиланням:http://bit.ly/3VRLaxM.
Відтепер у списку «Доступних ліків»:
595 лікарських засобів
38 препаратів інсуліну
30 комбінованих лікарських засобів
42 тест-смужок для вимірювання рівня глюкози
Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року програма «Доступні ліки» повинна діяти в кожній аптеці України.
Що робити, якщо в аптеці вам відмовили?
Якщо аптека не має договору з НСЗУ – повідомте на гарячу лінію МОЗ України за номером 0800 505 201.
Якщо аптека має договір, але не відпускає ліки за е-рецептом – розкажіть про це НСЗУ (за номером контакт-центру: 16-77)
