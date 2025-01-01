Трамп завтра зустрінеться із Зеленським
Сьогодні, 23:19
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила під час брифінгу.
За її словами, зустріч Зеленського та Трампа відбудеться у вівторок, 23 вересня.
Окрім Зеленського у Трампа заплановано зустріч з Генеральним секретарем ООН і лідерами Аргентини та Європейського союзу.
"Завтра він візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, де, зокрема, виступить з промовою про те, як «глобалістські інституції значно погіршили світовий порядок», та викладе своє чітке і конструктивне бачення світу", - повідомила Левітт.
