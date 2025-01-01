Трамп завтра зустрінеться із Зеленським

Трамп завтра зустрінеться із Зеленським
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила під час брифінгу.

За її словами, зустріч Зеленського та Трампа відбудеться у вівторок, 23 вересня.

Окрім Зеленського у Трампа заплановано зустріч з Генеральним секретарем ООН і лідерами Аргентини та Європейського союзу.

"Завтра він візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, де, зокрема, виступить з промовою про те, як «глобалістські інституції значно погіршили світовий порядок», та викладе своє чітке і конструктивне бачення світу", - повідомила Левітт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, Трамп, війна, допомога США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трамп завтра зустрінеться із Зеленським
Сьогодні, 23:19
Закинуте кафе в центральному парку Луцька планують відновити
Сьогодні, 22:43
85 нових препаратів: з 30 вересня розширюють перелік «Доступних ліків»
Сьогодні, 22:12
У Луцьку дитина вкрала товар з «Аврори» через Тік-Ток-челендж
Сьогодні, 21:45
На Волині зростає кількість хворих на ГРВІ та грип
Сьогодні, 21:15
Медіа
відео
1/8