23 вересня на Волині: гортаючи календар

День народження 23 вересня відзначають композитор(на фото) та журналістЦього дня іменини у чоловіків з іменами Андрій, Павло та Петро.Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.На Волині цього дня 78 років тому німецькі окупанти та їхні сателіти розпочали каральну операцію «Трикутник» по знищенню села Кортеліси Ратнівського району. Починаючи із 23 вересня 1942 року за п'ять днів вбили 2875 жителів, а село спалили. Увічненням пам'яті жертв Кортеліської трагедії став меморіальний комплекс, споруджений тут у 1980 році.23 вересня 1990 року у Луцьку відновили богослужіння у костелі св. Петра і Павла. Цього ж року створили Волинське крайове братство святого апостола Андрія Первозваного – продовжувача справ Луцького Хрестовоздвиженського братства.