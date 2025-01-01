Курс валют на 23 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 23 вересня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 13 копійок і становить 41,38 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,38 (+13 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,73 (+31 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,44 (+9 коп.)
