Чи очікувати магнітні бурі 23 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У вівторок, 23 вересня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
За минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу М (такі спалахи суттєво не впливають на Землю).
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Meteoprog.
За минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу М (такі спалахи суттєво не впливають на Землю).
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 23 вересня: прогноз
Сьогодні, 01:30
23 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп завтра зустрінеться із Зеленським
22 вересня, 23:19
Закинуте кафе в центральному парку Луцька планують відновити
22 вересня, 22:43
85 нових препаратів: з 30 вересня розширюють перелік «Доступних ліків»
22 вересня, 22:12