Чи очікувати магнітні бурі 23 вересня: прогноз

У вівторок, 23 вересня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.Про це повідомляє Meteoprog.За минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу М (такі спалахи суттєво не впливають на Землю).Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.