Закинуте кафе в центральному парку Луцька планують відновити

З 2022 року кафе біля входу до міського зоопарку не функціонує, проте уже в наступному році там планують облаштувати простір для дозвілля жителів та гостей міста.

Приміщення хочуть використовувати для зустрічей з громадськими організаціями, проведення уроків біології та як місце відпочинку, повідомили misto.media у КП «Луцький зоопарк».

У програмі розвитку комунального підприємства, яку розглянуть на черговій сесії міськради, заклали бюджет на реконструкцію об’єкта. Сума — 1,5 млн гривень. Усі кошти — власні надходження підприємства. Роботи планують виконати наступного року.

