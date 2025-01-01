Закинуте кафе в центральному парку Луцька планують відновити





Приміщення хочуть використовувати для зустрічей з громадськими організаціями, проведення уроків біології та як місце відпочинку, повідомили



У програмі розвитку комунального підприємства, яку розглянуть на черговій сесії міськради, заклали бюджет на реконструкцію об’єкта. Сума — 1,5 млн гривень. Усі кошти — власні надходження підприємства. Роботи планують виконати наступного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 2022 року кафе біля входу до міського зоопарку не функціонує, проте уже в наступному році там планують облаштувати простір для дозвілля жителів та гостей міста.Приміщення хочуть використовувати для зустрічей з громадськими організаціями, проведення уроків біології та як місце відпочинку, повідомили misto.media у КП «Луцький зоопарк».У програмі розвитку комунального підприємства, яку розглянуть на черговій сесії міськради, заклали бюджет на реконструкцію об’єкта. Сума — 1,5 млн гривень. Усі кошти — власні надходження підприємства. Роботи планують виконати наступного року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію