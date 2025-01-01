На Волині зростає кількість хворих на ГРВІ та грип

У Волинській області фіксують зростання захворюваності на респіраторні інфекції. Зокрема, з 15 по 21 вересня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 4 611 осіб, що на 17% більше, ніж попереднього тижня (3 944 випадки).Водночас кількість хворих на COVID-19 зменшилась удвічі – зареєстровано 287 випадків проти 488 на попередньому тижні. Діти становлять 66% від загальної кількості тих, хто захворів.Про це повідомляють на сайті Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.За тиждень госпіталізовано 75 осіб, серед яких понад половина – діти (53%). Із COVID-19 госпіталізовано 17 людей, серед них 6 дітей. Летальних випадків не зафіксовано.Вірусологічна лабораторія Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводить дослідження для діагностики респіраторних інфекцій та визначення різновидів вірусів, що циркулюють на території області. Минулого тижня біологічний матеріал надійшов від 125 осіб із симптомами ГРВІ, і у 25% випадків виявлено коронавірус.Нагадаємо, що референс-лабораторія ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» у вересні підтвердила циркуляцію штаму COVID-19 Stratus на території Волинської області.