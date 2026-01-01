Канікули або дистанційка: Свириденко розповіла, як працюватимуть школи до кінця січня





Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, - пише



Що буде зі школами в Києві

Для столиці рішення вже ухвалено. Міністерство освіти і науки (МОН) спільно з КМДА отримали доручення продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.



Важливе уточнення: Це рішення не поширюється на дитячі садки. Дошкільні заклади продовжуватимуть роботу у звичному режимі, щоб батьки мали змогу працювати.



Ситуація в регіонах

Щодо інших областей, то тут Уряд дав місцевій владі (ОВА) певну гнучкість, але з вимогою діяти рішуче. МОН разом з обласними адміністраціями мають визначити необхідність для усіх закладів освіти:



Або тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне;

Або також продовжити/запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

Вибір залежатиме від безпекової ситуації та стану енергомереж у конкретному регіоні.



У Луцькій громаді наразі продовжили дистанційку у школах до 18 січня включно.



«У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці Уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків», — наголосила очільниця уряду.



Нагадаємо, в Україні пом’якшують режим комендантської години для територій у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці. Такі заходи необхідні для підтримки життєдіяльності людей та стабільної роботи бізнесу в умовах енергетичної кризи.

Нагадаємо, в Україні пом'якшують режим комендантської години для територій у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці. Такі заходи необхідні для підтримки життєдіяльності людей та стабільної роботи бізнесу в умовах енергетичної кризи.

