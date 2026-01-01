Канікули або дистанційка: Свириденко розповіла, як працюватимуть школи до кінця січня

Канікули або дистанційка: Свириденко розповіла, як працюватимуть школи до кінця січня
Ця зима стала найважчою за останні 20 років. Енергосистема країни перебуває у надзвичайно складних обставинах через постійні російські атаки та низькі температури. Щоб знизити навантаження на мережі та гарантувати безпеку дітей, влада вдається до вимушених кроків.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, - пише ТСН.

Що буде зі школами в Києві
Для столиці рішення вже ухвалено. Міністерство освіти і науки (МОН) спільно з КМДА отримали доручення продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

Важливе уточнення: Це рішення не поширюється на дитячі садки. Дошкільні заклади продовжуватимуть роботу у звичному режимі, щоб батьки мали змогу працювати.

Ситуація в регіонах
Щодо інших областей, то тут Уряд дав місцевій владі (ОВА) певну гнучкість, але з вимогою діяти рішуче. МОН разом з обласними адміністраціями мають визначити необхідність для усіх закладів освіти:

  • Або тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне;

  • Або також продовжити/запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

    • Вибір залежатиме від безпекової ситуації та стану енергомереж у конкретному регіоні.

    У Луцькій громаді наразі продовжили дистанційку у школах до 18 січня включно.

    «У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці Уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків», — наголосила очільниця уряду.

    Нагадаємо, в Україні пом’якшують режим комендантської години для територій у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці. Такі заходи необхідні для підтримки життєдіяльності людей та стабільної роботи бізнесу в умовах енергетичної кризи.

    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Теги: Україна, освіта, дистанційка
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
    Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
    Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    «Тихо заходять у двори й убивають»: у селі на Волині хижаки нападають на домашніх собак
    Сьогодні, 09:45
    Затвердили перелік предметів, із якими заборонено перебувати у школах. СПИСОК
    Сьогодні, 09:30
    Канікули або дистанційка: Свириденко розповіла, як працюватимуть школи до кінця січня
    Сьогодні, 09:15
    У Ковелі відбудеться ювілейний ветеранський турнір з петанку
    Сьогодні, 08:55
    У Луцьку судили голову ОСББ за привласнення коштів: яке покарання отримав
    Сьогодні, 08:36
    Медіа
    відео
    1/8