У Луцькій громаді продовжили дистанційку в школах

У Луцькій громаді продовжили дистанційку в школах
У загальноосвітніх навчальних закладах продовжили дистанційне навчання.

Про це написав очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

"У зв’язку з погіршенням погодних умов та відповідно до рішення комісії ТЕБ та НС Волинської ОВА: заклади загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади навчаються дистанційно до 18 січня включно", - йдеться у дописі головного освітянина громади.

Також Віталій Бондар додав, що заклади дошкільної та позашкільної освіти працюють у звичному режимі.

