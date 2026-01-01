У Луцькій громаді продовжили дистанційку в школах
Сьогодні, 23:07
У загальноосвітніх навчальних закладах продовжили дистанційне навчання.
Про це написав очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
"У зв’язку з погіршенням погодних умов та відповідно до рішення комісії ТЕБ та НС Волинської ОВА: заклади загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади навчаються дистанційно до 18 січня включно", - йдеться у дописі головного освітянина громади.
Також Віталій Бондар додав, що заклади дошкільної та позашкільної освіти працюють у звичному режимі.
Коментарі 0
