Рада провалила голосування за призначення Шмигаля міністром енергетики





Про це повідомляє



Дивіться також "Велике перезавантаження": все про нові призначення Зеленського



Як пройшло голосування за Шмигаля?

"За" проголосували лише 210 депутатів. Для призначення Шмигаля главою Міненерго не вистачило 16 голосів.



Станом на зараз міністра енергетики в Україні немає уже 55 днів.



Результати голосування / Фото Ярослава Железняка









Шмигаль перед голосуванням виступив у Раді.



Він назвав 3 ключові пріоритети у роботі Міненерго у майбутньому: відновлення, стійкість і модернізацію.



Першочергово говорив про відновлення генерації, підстанцій і розподільчих мереж, формування резерву потужностей та обладнання.



Окремо Шмигаль наголосив на необхідності створення так званих енергетичних батальйонів, укомплектованих фахівцями, технікою та засобами захисту, а також на запровадженні доплат для енергетиків і ремонтних бригад.



У нафтогазовому секторі пріоритетами Шмигаль назвав відновлення газовидобутку, ремонт пошкодженої інфраструктури, резервні схеми газопостачання для критичних споживачів і підвищення надійності газосховищ.



Що відбувалося у Раді?

13 січня Рада звільнила Дениса Шмигаля з Міноборони та Михайла Федорова з Мінцифри. "За" проголосували 265 та 270 депутатів відповідно.



Після проваленого голосування на нове призначення Шмигаля, Рада не змогла перейти й до голосування за Федорова на посаду міністра оборони.



Ярослав Железняк повідомив, що 14 січня Рада спробує ще раз проголосувати за призначення Федорова міністром оборони, Шмигаля першим віцепрем'єром та міністром енергетики, Наталухи головою Фонду держмайна, а також за продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

