На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Під час засідання виконавчого комітету Турійської селищної ради, відбулася зворушлива церемонія вручення державних нагород родинам загиблих Захисників — наших земляків, які віддали своє життя за свободу і незалежність України.
Про це повідомили на сторінці Турійської селищної ради.
Указом Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено: Кміна Володимира Сергійовича, Греся Віталія Миколайовича.
Вручення нагород здійснили працівники третього відділу Ковельського РТЦК та СП спільно з Турійським селищним головою.
Орден Володимира Кміна передали дружині Катерині Сергіївні та синові Олексійкові, орден Віталія Греся — дружині Тетяні Василівні.
"Ці відзнаки — не просто державні нагороди. Вони є символом мужності та жертовності, великої ціни, яку український народ платить за свободу й незалежність держави. Схиляємо голови в глибокій шані перед подвигом наших Героїв і розділяємо біль їхніх родин.
Вічна пам’ять і слава Захисникам України", - йдеться у дописі на сторінці селищної ради.
