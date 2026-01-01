На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО

На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО
Під час засідання виконавчого комітету Турійської селищної ради, відбулася зворушлива церемонія вручення державних нагород родинам загиблих Захисників — наших земляків, які віддали своє життя за свободу і незалежність України.

Про це повідомили на сторінці Турійської селищної ради.

Указом Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено: Кміна Володимира Сергійовича, Греся Віталія Миколайовича.
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО

Вручення нагород здійснили працівники третього відділу Ковельського РТЦК та СП спільно з Турійським селищним головою.

Орден Володимира Кміна передали дружині Катерині Сергіївні та синові Олексійкові, орден Віталія Греся — дружині Тетяні Василівні.
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО

"Ці відзнаки — не просто державні нагороди. Вони є символом мужності та жертовності, великої ціни, яку український народ платить за свободу й незалежність держави. Схиляємо голови в глибокій шані перед подвигом наших Героїв і розділяємо біль їхніх родин.
Вічна пам’ять і слава Захисникам України", - йдеться у дописі на сторінці селищної ради.
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Турійськ, війна, нагорода, посмертно, рідні, Герої
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО
Сьогодні, 01:15
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Рада провалила голосування за призначення Шмигаля міністром енергетики
13 січня, 23:19
У Луцькій громаді продовжили дистанційку в школах
13 січня, 23:07
На Волині зграя вовків загризла шість собак, триває експертиза
13 січня, 22:38
Медіа
відео
1/8