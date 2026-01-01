На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО

Під час засідання виконавчого комітету Турійської селищної ради, відбулася зворушлива церемонія вручення державних нагород родинам загиблих Захисників — наших земляків, які віддали своє життя за свободу і незалежність України.Про це повідомили на сторінці Турійської селищної ради.Указом Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено:Вручення нагород здійснили працівники третього відділу Ковельського РТЦК та СП спільно з Турійським селищним головою.Орденпередали дружиніта синові, орден— дружині"Ці відзнаки — не просто державні нагороди. Вони є символом мужності та жертовності, великої ціни, яку український народ платить за свободу й незалежність держави. Схиляємо голови в глибокій шані перед подвигом наших Героїв і розділяємо біль їхніх родин.Вічна пам’ять і слава Захисникам України", - йдеться у дописі на сторінці селищної ради.