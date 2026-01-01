Волинянки потрапили до Національної збірної України з футболу
Сьогодні, 05:28
У 2026 році Волинь у складі Національної збірної команди України з футболу представлена 18 спортсменками.
Волинянки крок за кроком пройшли складний шлях до цього рівня та заслужили право представляти область і країну на найвищій спортивній арені, - йдеться у дописі на сторінці Відділення Національного олімпійського комітету України у Волинській області.
"Ці футболістки формують нове обличчя волинського футболу. Через тренування, конкуренцію та постійний розвиток вони зростають як команда, беруть на себе відповідальність і вчаться перемагати не лише за рахунок майстерності, а й завдяки витримці та командній грі. Саме так народжується стабільність і впевненість у завтрашньому дні", - йдеться у дописі на сторінці відділення.
Склад спортсменів-кандидатів:
Артеменко Дар’я Валеріївна
Гладун Зоряна Андріївна
Зінько Антоніна Романівна
Ігнатенко Марія Вікторівна
Кланцата Дарія Сергіївна
Коновалова Софія Богданівна
Савкіна Вікторія Андріївна
Саноцька Вікторія Вікторівна
Тарасенко Анастасія Едуардівна
Ткачук Діана Віталіївна
Резервний склад спортсменів:
Базюк Ніколь Михайлівна
Волощук Злата Богданівна
Гринишин Нонна Вікторівна
Дячук Анна Іллівна
Мартинюк Євгенія Андріївна
Орловська Ксенія Валеріївна
Перькова Софія Олександрівна
Семенюк Ангеліна Романівна
