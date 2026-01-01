Волинянки потрапили до Національної збірної України з футболу

У 2026 році Волинь у складі Національної збірної команди України з футболу представлена 18 спортсменками.Волинянки крок за кроком пройшли складний шлях до цього рівня та заслужили право представляти область і країну на найвищій спортивній арені, - йдеться у дописі на сторінці Відділення Національного олімпійського комітету України у Волинській області."Ці футболістки формують нове обличчя волинського футболу. Через тренування, конкуренцію та постійний розвиток вони зростають як команда, беруть на себе відповідальність і вчаться перемагати не лише за рахунок майстерності, а й завдяки витримці та командній грі. Саме так народжується стабільність і впевненість у завтрашньому дні", - йдеться у дописі на сторінці відділення.