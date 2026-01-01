Хто з українців може отримати 2 тисячі гривень у 2026 році





Про це повідомляє



У межах програми "Скринінг здоров'я 40+" держава оплатить обстеження громадян для виявлення серцево-судинних та інших хвороб, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.



Дивіться також Грошова допомога ВПО та колишнім біженцям: як отримати понад 10 тисяч гривень



Програма орієнтована на людей віком від 40 років і спрямована на раннє виявлення:



серцево-судинних захворювань;

цукрового діабету;

проблем психічного здоров'я.

Для обстеження громадянам надходитиме 2 тисячі гривень, які можна використати виключно з цією метою. Пройти його можна буде в медзакладах із затвердженого переліку, який невдовзі має з'явитися за посиланням.



Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, у розробці програми орієнтувалися на найкращі європейські практики.



Зверніть увагу! Для участі в програмі подалися майже 400 закладів охорони здоров’я по всій країні, серед яких – комунальні, державні, приватні, а також і лікарі-ФОПи. Перелік розширюватимуть надалі.



Як працюватиме програма скринінгу?

Пройти обстеження за програмою можна буде після досягнення віку від 40 років і отримання запрошення у Дії, яке надійде на 30-й день після дня народження.



Після прийняття запрошення потрібно замовити Дія.Картку в застосунку або скористатися оформленою. Гроші на неї мають надійти за 7 днів, їх можна використати виключно для проходження "Скринінгу здоров'я 40+".



Якщо людина не користується Дією, алгоритм отримання коштів на обстеження буде дещо іншим. Потрібно замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках та звернутися до найближчого центру надання адміністративних послуг через 30 днів після дня народження. Через 7 днів 2 тисячі гривень надійдуть на рахунок.



Що свідчить статистика про захворювання, на які обстежуватимуть у межах програми?

Серцево-судинні захворювання спричиняють понад 60% передчасних смертей українців. Понад 1 тисяча людей в країні щодня помирає через них.

Понад 1,2 мільйона громадян України живуть із цукровим діабетом. Близько половини людей навіть не здогадуються, що мають цей діагноз.

Після 40 років ризики розвитку серцево-судинних захворювань та цукрового діабету стрімко зростають. Водночас через війну до 10 мільйонів українців можуть мати ментальні проблеми.



Які ще соцвиплати діють в Україні?

Українці, які оформили "Зимову тисячу" від держави, у 2026 році можуть витрачати кошти. З цих грошей дозволено сплачувати за харчові продукти, ліки, поштові та комунальні послуги, а також книги. Допомогу можна спрямувати й на благодійність.



В Україні діє програма "єКнига", що дає змогу отримати 908 гривень українцям, яким виповнилось 18 років у 2024 – 2026 роках. Ці гроші можна використати в книгарнях-учасниках програми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні стартувала нова програма медичних обстежень для виявлення захворювань, ризик яких суттєво зростає після настання певного віку. Для цього держава виділяє фінансування, що надійде на Дія.Картку або спецрахунок у банку.Про це повідомляє 24 канал. У межах програми "Скринінг здоров'я 40+" держава оплатить обстеження громадян для виявлення серцево-судинних та інших хвороб, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.Дивіться також Грошова допомога ВПО та колишнім біженцям: як отримати понад 10 тисяч гривеньПрограма орієнтована на людей віком від 40 років і спрямована на раннє виявлення:серцево-судинних захворювань;цукрового діабету;проблем психічного здоров'я.Для обстеження громадянам надходитиме 2 тисячі гривень, які можна використати виключно з цією метою. Пройти його можна буде в медзакладах із затвердженого переліку, який невдовзі має з'явитися за посиланням.Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, у розробці програми орієнтувалися на найкращі європейські практики.Для участі в програмі подалися майже 400 закладів охорони здоров’я по всій країні, серед яких – комунальні, державні, приватні, а також і лікарі-ФОПи. Перелік розширюватимуть надалі.Пройти обстеження за програмою можна буде після досягнення віку від 40 років і отримання запрошення у Дії, яке надійде на 30-й день після дня народження.Після прийняття запрошення потрібно замовити Дія.Картку в застосунку або скористатися оформленою. Гроші на неї мають надійти за 7 днів, їх можна використати виключно для проходження "Скринінгу здоров'я 40+".Якщо людина не користується Дією, алгоритм отримання коштів на обстеження буде дещо іншим. Потрібно замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках та звернутися до найближчого центру надання адміністративних послуг через 30 днів після дня народження. Через 7 днів 2 тисячі гривень надійдуть на рахунок.Серцево-судинні захворювання спричиняють понад 60% передчасних смертей українців. Понад 1 тисяча людей в країні щодня помирає через них.Понад 1,2 мільйона громадян України живуть із цукровим діабетом. Близько половини людей навіть не здогадуються, що мають цей діагноз.Після 40 років ризики розвитку серцево-судинних захворювань та цукрового діабету стрімко зростають. Водночас через війну до 10 мільйонів українців можуть мати ментальні проблеми.Українці, які оформили "Зимову тисячу" від держави, у 2026 році можуть витрачати кошти. З цих грошей дозволено сплачувати за харчові продукти, ліки, поштові та комунальні послуги, а також книги. Допомогу можна спрямувати й на благодійність.В Україні діє програма "єКнига", що дає змогу отримати 908 гривень українцям, яким виповнилось 18 років у 2024 – 2026 роках. Ці гроші можна використати в книгарнях-учасниках програми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію