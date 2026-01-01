14 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає журналіст, музикант, художній керівник фестивалю "Стравінський та Україна" Василь Ворон (на фото).Також день народження відзначають: заслужений журналіст України, колишній генеральний директор Волинської ОДТРК, журналістката громадський активіст, воїн-захисникВітаємо усіх, у кого сьогодні день народження. Бажаємо щастя, радощів, здоров'я і благополуччя, натхнення, творчості та здійснення усіх бажань.А ще вітаємо усіх Адамів, Андріїв, Сергіїв ти тих, кого нарекли Ніною, у яких 14 січня день небесного покровителя.14 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день логіки. Це міжнародне свято було засноване з ініціативи ЮНЕСКО та Міжнародної ради з філософії та гуманітарних наук (CIPSH) і вперше офіційно відзначене 2019 року. Ця дата вибрана на честь двох важливих подій: смерті Альфреда Тарського (14 січня 1983 року) — відомого логіка і математика, який зробив значний внесок у розвиток математичної логіки та теорії моделей та дні народження Курта Геделя (28 квітня 1906 року), але дата 14 січня символічно нагадує про його досягнення, зокрема його теореми про неповноту. Всесвітній день логіки допомагає оцінити фундаментальне значення логіки у формуванні критичного мислення та розвитку сучасного світу.Також 14 січня День кесаревого розтину. Ця дата пов’язана із важливою подією в історії медицини: саме 14 січня 1794 року у США було проведено перший задокументований успішний кесарів розтин на живій жінці. Американський лікар Джессі Беннетт у Вірджинії здійснив кесарів розтин своїй дружині Елізабет. Операція була вимушеним заходом через ускладнення під час пологів, які загрожували життю матері та дитини. Без доступу до сучасних антисептиків чи знеболювальних, лікар використовував лише найпростіші інструменти та свій досвід. Операція завершилася успішно: як мати, так і дитина вижили.А ще 14 січня Міжнародний день повітряного змія. Це свято також відоме як Макар-Сакранті — традиційний індійський фестиваль, який символізує перехід Сонця у знак Козорога (макар) і початок нового астрономічного року. Цього дня люди масово запускають повітряні змії, що стало символом свята.