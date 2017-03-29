На Волині зграя вовків загризла шість собак, триває експертиза
Сьогодні, 22:38
У селі Любче Копачівської громади зграя вовків напала на домашніх тварин, загризши шістьох собак.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
Інформацію про інцидент, що стався 12 січня, підтвердив голова Копачівської сільської ради Олександр Совтис. Він зазначив, що спочатку староста повідомляла про двох загиблих собак, проте згодом стало відомо про більшу кількість жертв серед свійських тварин.
За словами очільника громади, про ситуацію вже поінформували всі відповідні служби. Наразі офіційний карантин у селі не оголошували, проте тіла загризених собак направили на експертизу для проведення необхідних досліджень.
Фахівці з’ясовують усі обставини події та перевіряють інформацію про перебування диких звірів поблизу житлового сектору.
