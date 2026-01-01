Коли і де на Волині відключатимуть світло у середу, 14 січня





В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.



Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 1.1. - 02:00-05:30

09:00-14:00

16:00-19:30

підчерга 1.2. - 02:00-05:30

09:00-12:30

16:00-19:30

23:00-24:00

підчерга 2.1. – 02:00-05:30

09:00-12:30

16:00-19:30

23:00-24:00

підчерга 2.2. – 02:00-05:30

09:00-12:30

16:00-20:00

23:00-24:00

підчерга 3.1. - 00:00-02:00

09:00-12:30

16:00-20:00

23:00-24:00

підчерга 3.2. - 00:00-02:00

09:00-12:00

14:00-19:30

підчерга 4.1. - 00:00-02:00

07:00-09:00

12:00-16:00

підчерга 4.2. -00:00-02:00

05:30-09:00

12:00-16:00

19:30-23:00

підчерга 5.1. – 05:30-09:00

12:30-16:00

19:30-23:00

підчерга 5.2. - 05:30-09:00

12:30-16:00

19:30-23:00

підчерга 6.1. - 05:30-09:00

12:30-16:00

19:30-23:00

підчерга 6.2. - 05:00-09:00

12:30-18:00

Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 14 січня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

