Коли і де на Волині відключатимуть світло у середу, 14 січня
Сьогодні, 21:16
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 14 січня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1. - 02:00-05:30
09:00-14:00
16:00-19:30
підчерга 1.2. - 02:00-05:30
09:00-12:30
16:00-19:30
23:00-24:00
підчерга 2.1. – 02:00-05:30
09:00-12:30
16:00-19:30
23:00-24:00
підчерга 2.2. – 02:00-05:30
09:00-12:30
16:00-20:00
23:00-24:00
підчерга 3.1. - 00:00-02:00
09:00-12:30
16:00-20:00
23:00-24:00
підчерга 3.2. - 00:00-02:00
09:00-12:00
14:00-19:30
підчерга 4.1. - 00:00-02:00
07:00-09:00
12:00-16:00
підчерга 4.2. -00:00-02:00
05:30-09:00
12:00-16:00
19:30-23:00
підчерга 5.1. – 05:30-09:00
12:30-16:00
19:30-23:00
підчерга 5.2. - 05:30-09:00
12:30-16:00
19:30-23:00
підчерга 6.1. - 05:30-09:00
12:30-16:00
19:30-23:00
підчерга 6.2. - 05:00-09:00
12:30-18:00
