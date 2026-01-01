Понад 600 днів був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Віктора Середюка





Про трагічну звістку повідомили у Забродівській громаді.



"Більше як 600 днів... Саме стільки вважався зниклим безвісти солдат Середюк Віктор Іванович, 09.04.1978 р.н., житель с.Мельники-Річицькі. Результати ДНК підтвердили його смерть 16 квітня 2024 року при виконанні бойового завдання поблизу н.п. Очеретине Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці громади у фейсбуці.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

