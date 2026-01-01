Якою буде погода у середу, 14 січня, у Луцьку та на Волині





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 14 січня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 6-8° морозу.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Вночі та вранці місцями туман. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 6-8° морозу.Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Вночі та вранці місцями туман. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію