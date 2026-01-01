Якою буде погода у середу, 14 січня, у Луцьку та на Волині

Якою буде погода у середу, 14 січня, у Луцьку та на Волині
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 14 січня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 6-8° морозу.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Вночі та вранці місцями туман. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад 600 днів був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Віктора Середюка
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у середу, 14 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Морози на Волині міцнішають: коли ж нарешті прийде потепління?
Сьогодні, 18:05
Традиційні різдвяні мотиви та живий спів: концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» кличе лучан до театру
Сьогодні, 18:00
У Луцьку зіткнулися три автівки
Сьогодні, 17:09
Медіа
відео
1/8