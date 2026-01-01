Якою буде погода у середу, 14 січня, у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 14 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 6-8° морозу.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Вночі та вранці місцями туман. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу.
